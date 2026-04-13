บิ๊กแจ๊ส จับมือผู้ว่าฯ เสกน้ำเต็มคลอง 13 ฟื้นกีฬาเรือพายพื้นบ้านมรดกชาติ ปิดตำนานน้ำแล้งหนองเสือ อบจ.ปทุมธานี

บูรณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทาน แก้แล้งหนองเสือ เปิดศึกเรือพาย 45 ทีม ชูซอฟต์พาวเวอร์มรดกภูมิปัญญาไทย
พร้อมส่งความสุขสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้งจังหวัด 13 เมษายนวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยกระดับประเพณีท้องถิ่นสู่งานระดับจังหวัด เปิด “โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือพายท้องถิ่น” ประจำปี 2567 ที่ บริเวณคลองส่งน้ำที่ 13 หน้าวัดธรรมราษฎร์เจริญผล อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี นายกท้องถิ่นในพื้นที่ ส.อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและกองเชียร์ริมฝั่งคลองร่วมชมการแข่งขันหนาตา
โดยการแข่งเรือพายปทุมธานีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ การจัดงานครั้งนี้จึงเน้นความอลังการด้วยการระดมทีมเรือจากท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมกว่า 45 ทีม ชิงชัยใน 3 ประเภท ได้แก่ เรือเพรียว 7 ฝีพาย (ระยะทาง 230 เมตร) เน้นความเร็วและทีมเวิร์คที่แม่นยำ เรือขนส้ม 7 ฝีพาย (ระยะทาง 180 เมตร) สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวปทุมธานี เรือขนส้มพื้นบ้าน 9 ฝีพาย (ระยะทาง 180 เมตร) ประเภทที่ได้รับความสนใจจากชุมชนมากที่สุด
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จของการจัดงานว่า โจทย์สำคัญคือสภาพน้ำในพื้นที่อำเภอหนองเสือที่มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ในอดีตพี่น้องเกษตรกรหนองเสือลำบากมาก ต้องเรี่ยไรเงินมาเติมน้ำมันสูบน้ำกันเอง ผมจึงประสานงานโดยตรงกับกรมชลประทาน เพื่อขอให้ผันน้ำจากระพีพัฒน์และเขื่อนพระราม 6 ลงมา ผลคือวันนี้น้ำเต็มคลอง ไม่เพียงแต่ทำให้เราจัดการแข่งขันเรือพายเพื่อสืบสานประเพณีได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในหน้าแล้ง และช่วยผลักดันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาทำลายพืชสวนไร่นาอีกด้วย
ขณะที่ นายปรเมษฐ์ แสวงหา สจ.ปทุมธานี เขต 2 อ.หนองเสือ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ระบุว่าการจัดงานครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหนองเสือให้กลับมาคึกคัก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานในวันพรุ่งนี้ (13 เมษายน) ซึ่งจะมีการจัดพิธีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากทั้งจังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตามประเพณีไทย
ซึ้งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างการบริหารจัดการน้ำ การกีฬา และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ตามนโยบายของ อบจ.ปทุมธานี ที่มุ่งเน้นความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ