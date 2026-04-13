อัศจรรย์สังขารไม่เน่าเปื่อย 16 ปี ! ‘หลวงพ่อสิงห์’ เปล่งประกายทอง ศิษย์แน่นวัดไผ่เหลือง แห่ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์รับปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2569 ที่ศาลาเทพกาญจนา วัดไผ่เหลือง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พระครูสมุห์สิทธิโชค อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง(หลวงพ่อสิงห์) ได้เป็นประธานจัดพิธีสำคัญ “ทำความสะอาดและเปลี่ยนจีวร” สรีรสังขารของ หลวงพ่อสิงห์ ฐิตสัจโจ ซึ่งละสังขารมาแล้วนานถึง 16 ปี ท่ามกลางศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยแรงศรัทธาอันเข้มขลัง โดยมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนอัญเชิญสรีรสังขารลงจากโลงแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ร่วมกันทำความสะอาด เช็ดสรีระ และเปลี่ยนจีวรใหม่อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่ง ทั้งยังได้นำจีวรผืนเก่ามาตัดแบ่งแจกจ่ายให้ผู้ร่วมพิธีนำกลับไปบูชาเป็นสิริมงคล
สิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ร่วมงานในปีนี้ คือ สรีรสังขารของหลวงพ่อสิงห์ยังคงสภาพดุจมีชีวิต อีกทั้งสีผิวที่เคยเข้มกลับเริ่มอ่อนลง พร้อมปรากฏเหลือบสีทองทั่วสังขารเด่นชัดยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ยิ่งตอกย้ำถึงบารมีธรรมอันแก่กล้า จนเป็นที่กล่าวขานในหมู่ศิษยานุศิษย์
ในการนี้ พระอาจารย์สิทธิโชค ได้เน้นย้ำคำสอนสำคัญของหลวงพ่อสิงห์ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แก่ “คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ อดทน และรู้คุณคน” พร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมพิธีน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
พิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีสำคัญที่วัดไผ่เหลืองดำเนินสืบต่อมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่หลวงพ่อสิงห์ละสังขารเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.52 และยังคงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย โดยมีพระอาจารย์สิทธิโชค ศิษย์เอกผู้สืบทอดวิชา เป็นศูนย์รวมศรัทธาในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ทางวัดไผ่เหลืองยังได้ดำเนินการจัดสร้าง “องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่” เพื่อถวายเป็นสังฆบูชา อันเป็นพุทธานุสติยิ่งใหญ่ในอนาคต และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหากุศลครั้งสำคัญ กับพิธีเททองหล่อ “รูปเหมือนสมเด็จฯ โต องค์ใหญ่” วาระแรก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 14.16 น. ณ วัดไผ่เหลือง เพื่อสั่งสมบุญบารมีและร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาไปด้วยกัน