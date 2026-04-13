“คุมประพฤติ” คดี “เมาขับ” สงกรานต์ สะสมสามวัน 1,613 คดี

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ ติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุต่อเนื่อง กำชับมาตรเข้ม ชูธง "สร้างสงกรานต์ปลอดภัยทั่วประเทศ" ลดความสูญเสีย
วันนี้ (13 เม.ย.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันที่ 12 เม.ย.69 ว่า เนื่องจากศาลปิดทำการในหลายพื้นที่ จึงมีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น เพียง 140 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 133 คดี คิดเป็นร้อยละ 95 และคดีขับเสพ 7 คดี คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสถิติคดีสะสมช่วง 3 วัน (10 - 12 เม.ย.) รวมทั้งสิ้น 1,750 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,613 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.2 , คดีขับเสพ 134 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.2 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรกยังคงเดิม ได้แก่ เชียงใหม่ 246 คดี นนทบุรี 147 คดี และสมุทรปราการ 145 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กำชับมาตรการเข้มข้น “คุมประพฤติห่วงใย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน” พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยกำชับให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดบริการประชาชน จำนวน 35 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 663 ราย ปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 17 ราย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและโทษภัยของแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 214 ราย และการนำผู้ถูกคุมความประพฤติเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเรียลไทม์ มีผู้เข้าร่วม 10 ราย
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกรมคุมประพฤติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ "ดื่มไม่ขับ” เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและความปลอดภัย