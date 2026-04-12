CIB ลุยสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ เตือนภัยช่วงสงกรานต์

ทีมสื่อสารองค์กรCIB ลุยสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ เตือนภัยช่วงสงกรานต์ พร้อมแจกแว่นตากันน้ำ และกระเป๋ากันน้ำ CIB สุด Exclusive!
ทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จัดกิจกรรมเตือนภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการลงพื้นที่เตือนภัยภัยอาชญากรรม ทั้งอาชญากรรมทางออนไลน์ ในเรื่องการหลอกจองเพจที่พักปลอม การส่งลิงก์ปลอมอ้างแจกของขวัญ และการหลอกขายสินค้าบริการต่างๆ รวมไปถึงการเตือนภัยให้ระมัดระวังทรัพย์สินขณะเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยรถสาธารณะ
โดยระหว่างทำกิจกรรมได้มีการแจกแว่นตากันน้ำ และกระเป๋ากันน้ำสุดเก๋แบรนด์ CIB ให้กับพี่น้องประชาชนนำกลับไปใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย