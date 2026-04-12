ป.บุกป่าตามจับ "มะยีซา" ลักฮอนด้าเวฟเพื่อนบ้านขับหนีขึ้นเขาสันกาลาคีรี

ตำรวจกองปราบบุกป่าตามรวบ "มะยีซา" ขโมยฮอนด้าเวฟเพื่อนบ้านขับหนีขึ้นเขาสันกาลาคีรี พบประวัติก่อเหตุโชกโชน
วันนี้ ( 12 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายมะยีซา (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาส ที่ 155/2568 ลงวันที่ 14 มี.ค.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน” พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 110i สีน้ำเงิน จำนวน 1 คัน ได้ที่เพิงพักชั่วคราวบน เทือกเขาสันกาลาคีรี ใกล้กับเขื่อนบางลาง จ.ยะลา
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2567 ขณะผู้เสียหายตื่นขึ้นมาเตรียมไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียน แต่กลับพบว่ารถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีน้ำเงิน ที่จอดไว้หน้าบ้านเช่าในพื้นที่ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสหายไป โดยผู้เสียหายยอมรับว่าเผลอเสียบกุญแจค้างไว้
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเทาขับขี่รถคันดังกล่าวผ่านด่านยะกัง เมื่อผู้เสียหายดูภาพถึงกับอึ้ง เพราะคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ นายมะยีซา เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกันและรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับไว้ ระหว่างนั้น นายมะยีซาได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในเพิงพักชั่วคราวบน เทือกเขาสันกาลาคีรี ใกล้กับเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาสลับซับซ้อน เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเดินเท้าเข้าจับกุมได้พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางที่ถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกเพื่อพรางตา
สอบสวน นายมะยีซา รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าอาศัยความเงียบเชียบของป่าและพื้นที่ทุรกันดารบนยอดเขาในการหลบหนีคดี นอกจากนี้ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง พบว่านายมะยีซาไม่ใช่โจรสมัครเล่น แต่มีประวัติพัวพันคดีอาญามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 คดีลักทรัพย์ สภ.ท่าธง จ.ยะลา, คดียักยอกทรัพย์ สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส, คดีบุกรุกในเวลากลางคืน สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี, คดีเสพยาเสพติด สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส จึงนำตัวพร้อมของกลางส่ง สภ.เมืองนราธิวาส ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป