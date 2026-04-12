รอง จตช.สั่งเร่งสอบปม "อาร์ท กานต์ระพี" ผู้กำกับซีรีส์ถูกหลอกข้ามแดน “ปอยเปต” บังคับเปิดบัญชีม้า

รองจเรตำรวจแห่งชาติ สั่งเร่งตรวจสอบปม "อาร์ท กานต์ระพี" ผู้กำกับซีรีส์ถูกหลอกข้ามแดน “ปอยเปต” บังคับเปิดบัญชีม้า เร่งเช็กรีสอร์ทต้องสงสัยเป็นจุดพักคอย
วันนี้ (12 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ สั่งการเร่งตรวจสอบกรณี “ผู้กำกับซีรีส์” ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกไปลงทุน ก่อนพาข้ามแดนไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรีสอร์ทต้องสงสัย ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นจุดพักคอยของขบวนการก่อนส่งตัวเหยื่อข้ามแดน
คดีนี้สืบเนื่องจาก นายกานต์ระพี หรือ “อาร์ท” ผู้กำกับซีรีส์ ถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้น โดยอ้างให้ผลตอบแทนสูง และนัดหมายให้เดินทางไป จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569 ก่อนถูกจับตัวพาข้ามไปกัมพูชา ถูกแยกจากแฟนสาว ยึดโทรศัพท์ และบังคับสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีม้า พร้อมถูกข่มขู่หากขัดขืน
ผู้เสียหายระบุว่า ถูกควบคุมตัวนาน 15–17 วัน ก่อนถูกปล่อยพร้อมผู้เสียหายรายอื่นเกือบ 20 คน ทิ้งไว้ในป่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. จากนั้นได้รับความช่วยเหลือจากทหาร และถูกนำตัวส่ง สภ.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนถูกปรับ 1,600 บาท อย่างไรก็ตาม ตรวจพบว่าทรัพย์สินสำคัญ เช่น เงินในบัญชี รถยนต์ และข้อมูลส่วนตัว สูญหายไป
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เปิดเผยว่า ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สอท.1 แล้ว เพื่อรวบรวมหลักฐานและอายัดบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้ ขณะที่ประเด็นการลักพาตัว ได้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.คลองน้ำใส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานข้อมูลเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนแฟนสาวของผู้เสียหายที่ถูกพาตัวไปด้วยกัน แต่ยังไม่กลับมา เบื้องต้นมีรายงานว่ายังมีชีวิตอยู่ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อติดตามตัว
ทั้งนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ระบุเพิ่มเติมว่า จะตรวจสอบผู้ประกอบการรีสอร์ทที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นจุดพักคอย ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือไม่ พร้อมย้ำว่าปัจจุบันเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ในฝั่งปอยเปตยังคงกระจายตัว และสถิติผู้ถูกหลอกยังไม่ลดลง โดยเฉลี่ยมีผู้เสียหายสูงถึงวันละประมาณ 1,000 คน