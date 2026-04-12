โฆษก ตร.ลุยตรวจจุดบริการสงกรานต์ ย้ำเข้มวินัยจราจร-ลดอุบัติเหตุ เผย 2 วันแรกจับกุม "ไม่สวมหมวกนิรภัย" สูงสุด

โฆษก ตร.ลงพื้นที่นนทบุรี ตรวจจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 2569 ย้ำดูแลความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุเข้ม พบ 2 วันแรก “ไม่สวมหมวกนิรภัย” พุ่งสูงสุดกว่า 3.4 หมื่นครั้ง เผยประชาชนเข้าร่วมโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” แล้วกว่า 4,615 หลัง
วันนี้ (12 เม.ย.) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 บริเวณหน้า สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมี พ.ต.อ.จิรายุส วานิชกูล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม
สำหรับจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศได้บูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), อำเภอเมืองนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร โดยสามารถจอดแวะพัก สอบถามข้อมูลเส้นทาง หรือขอความช่วยเหลือได้ พร้อมเป็นการเฝ้าระวัง ป้องปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ได้นำข้อห่วงใยและกำลังใจของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติประจำหน่วยบริการประชาชน เน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยหัวใจ และร่วมกันดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย โดยเฉพาะจากสถิติผลการบังคับใช้กฎหมายข้อหาสำคัญที่เป็นปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ สะสม 2 วัน (10-11 เมษายน 2569) มากที่สุดคือข้อหา ไม่สวมหมวกนิรภัย 34,816 ครั้ง รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกิดกฎหมายกำหนด 27,635 ครั้ง, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 8,581 ครั้ง, ขับรถขณะเมาสุรา 5,687 ครั้ง และขับรถย้อนศร 4,428 ครั้ง
สำหรับโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” นั้น มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 4,615 หลัง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ตำรวจสายตรวจทุกพื้นที่ ออกดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด ซึ่งประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฝากบ้านได้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 ทางแอปพลิเคชัน Police Care หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน