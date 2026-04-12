“คุมประพฤติ” เมาขับวันสองพุ่ง 1,127 คดี สนับสนุนกวดขันวินัยจราจร

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย คดีเมาขับสงกรานต์ สะสม 2 วัน 1,480 คดี ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” ร่วมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วยลดอุบัติเหตุ
วันนี้ (12 เม.ย.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันที่ 11 เม.ย.69 พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 1,174 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,127 คดี คิดเป็นร้อยละ 96 และคดีขับเสพ 47 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.0
ขณะเดียวกันสถิติคดีสะสมช่วง 2 วันแรก (10 - 11 เม.ย.) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,610 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,480 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.9 , คดีขับเสพ 127 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.2 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ 246 คดี นนทบุรี 147 คดี และ สมุทรปราการ 145 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” และ “คุมประพฤติร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” โดยกำชับให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนภารกิจ ณ ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น 29 จุด มีผู้เข้าร่วม 386 ราย การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรและโทษภัยของแอลกอฮอล์ รวมถึงการนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเรียลไทม์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ขอให้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขควบคู่กับความปลอดภัย โดยยึดมั่นในวินัยจราจร เคารพสิทธิของผู้ใช้ถนนร่วมกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม” เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน