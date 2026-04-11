เมาขับจับแน่! โฆษก ตร.ยันจุดตรวจแอลกอฮอล์มาตรฐานเดียวทั่วประเทศ ย้ำชัด "ไม่เป่า = เมาแล้วขับ"

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุกเตือน “ดื่มไม่ขับ” ตั้งจุดพักใจ จุดวัดแอลกอฮอล์มีมาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัย ย้ำชัด "ไม่เป่า = เมาแล้วขับ" เผยสถิติจับเมาแล้วขับวันเดียวกว่า 2,617 ราย
วันนี้ (11 เม.ย.) เมื่อเวลา 19.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร ณ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ” เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อม พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ และคณะได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุก แจ้งเตือนและรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงอันตรายของการขับรถขณะเมาสุรา พร้อมทั้งสุ่มตรวจผู้ขับขี่หากพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่มีอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้นั่งคอยบริเวณ “จุดพักใจ” เพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง พร้อมมีน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังไว้บริการ ส่วนผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน คือเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีทุกราย
โดยจากสถิติการบังคับใช้กฎหมายจราจรข้อหาเมาแล้วขับ วันที่ 10 เมษายน 2569 พบว่ามีผู้กระทำผิดทั่วประเทศ 2,617 ราย และพบว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำ 26 ราย ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่ “ดื่มไม่ขับ” อย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ทั้งนี้ ความผิด “เมาแล้วขับ” มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หากกระทำผิดซ้ำ (ภายใน 2 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และโทษจะเพิ่มมากขึ้นหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ซึ่งผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาเเล้วขับ และอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานอีกด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝากกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจทุกนายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมฝากกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะการดื่มสุราแล้วขับขี่ เพราะเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ขอให้พี่น้อง ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจแอลกอฮอล์ ซึ่งทุกจุดตรวจมีมาตรฐานเดียวกันตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และจะไม่มีใครสามารถแอบอ้างความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีได้
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้งดการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ โครงการฝากบ้านกับตำรวจ ซึ่งสถิติในวันแรก 10 เมษายน 2569 มีพี่น้องประชาชนไว้ใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,896 หลัง แบ่งเป็นลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ 232 หลัง และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Police Care 1,637 หลัง โดยผู้เข้าร่วมโครงการสูงสุดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 465 หลัง รองลงมาคือ พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 324 หลัง และตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 289 หลัง ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน "สงกรานต์ปลอดภัย ตำรวจดูแลคุณ"