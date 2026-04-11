พ่อร้อง ลูกสาวขี่ จยย.ชนท้ายรถไถไร้ไฟเตือนดับสลด คู่กรณีมีอิทธิพล 2 เดือนคดีไม่คืบ

พ่อของ นศ.สาววัย 19 ปี ร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังลูกสาวขี่ จยย.ชนท้ายรถรถแทรกเตอร์ต่อพ่วงที่ไม่มีสัญญาณไฟท้ายเสียชีวิต ฝั่งคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพล ผ่านมา 2 เดือนคดีไม่คืบ
วันนี้ (11 เม.ย.) นายสมพร พรมภักดิ์ อายุ 46 ปี บิดาของ น.ส.กันยารัตน์ อายุ 19 ปี นักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ภายหลังคดีผ่านไปเกือบ 2 เดือน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน
นายสมพร เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. บุตรสาวได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 100 กิโลเมตร กระทั่งก่อนถึงบ้านเพียง 2 กิโลเมตร ได้เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถแทรกเตอร์ต่อพ่วงที่ไม่มีสัญญาณไฟท้าย ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถยื้อไว้ได้
ภายหลังเกิดเหตุ นายสมพร ระบุว่า ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พบเพียงรถจักรยานยนต์ของลูกสาวล้มอยู่ แต่ไม่พบรถแทรกเตอร์คู่กรณี ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.จตุรพักตรพิมาน ได้สอบถามว่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ ซึ่งขณะนั้นตนเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ จึงไม่ได้ติดใจ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากจัดงานศพ ได้พบกับคนขับรถแทรกเตอร์ ซึ่งแสดงความเสียใจและช่วยเงินค่าทำศพจำนวน 10,000 บาท แต่ไม่เคยยอมรับผิด หรือชี้แจงสาเหตุที่แท้จริง อีกทั้งการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยครอบครัวเรียกร้อง 1 ล้านบาท ขณะที่คู่กรณีเสนอเพียง 160,000 บาท
นายสมพร กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ติดตามความคืบหน้าคดี แต่ได้รับคำตอบเพียงให้รอผลจากหน่วยพิสูจน์หลักฐาน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งคู่กรณียังเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ด้านมารดาของผู้เสียชีวิต กล่าวทั้งน้ำตาว่า การพูดคุยครั้งสุดท้ายกับลูกเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยลูกสาวบอกว่า จะกลับบ้านมาหา แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้าย สร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้กับครอบครัว
ขณะที่ เอกภพ กล่าวว่า การขับรถไถต่อพ่วงปกติควรมีไฟท้ายเพื่อให้สัญญาณ เพราะยิ่งถนนหนทางต่างจังหวัดอยู่แล้วด้วย ถนนมันจะมืดไม่ควรประมาทเช่นนี้ และจะประสานไปยังท่าน ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน เพื่อตามความคืบหน้าทางคดี และฝากไปถึงเจ้าของรถไถได้ข่าวว่าเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ ก็ขอให้มาเยียวยากับครอบครัวเขาด้วย