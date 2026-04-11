สงกรานต์วันแรกจราจรหนาแน่น ตร.ระดมกำลังทั่วประเทศ คุมเข้มวินัย จับเมาแล้วขับ 2,617 ราย

ตร.เผยการจราจรวันแรกของช่วงสงกรานต์ หลายเส้นทางหนาแน่น ตำรวจระดมกำลังเต็มที่ เร่งระบายรถ เปิดช่องทางพิเศษ พร้อมคุมเข้มวินัยจราจร เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยง “เมาไม่ขับ” เผยสถิติวันเดียวจับเมาแล้วขับกว่า 2,617 ราย
วันนี้ (11 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ พบว่าประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรในหลายเส้นทางมีปริมาณหนาแน่นขึ้น
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงเร่งระบายรถในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะในจุดคอขวดและเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถสะสม พร้อมเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง และลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน พร้อมระดมกำลังดูแลและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง
นอกจากนี้ ได้กำชับให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรควบคู่กับการอำนวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงเป็นหลัก เช่น เมาแล้วขับ ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โดยในวันที่ 10 เมษายน 2569 มีการดำเนินคดี “เมาแล้วขับ” จำนวน 2,617 ราย ในจำนวนมีตรวจพบว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำ จำนวน 26 ราย ซึ่งจะต้องถูกส่งฟ้องต่อศาลและมีอัตราโทษสูงขึ้นตามที่กฎหมายได้กำหนด นอกจากนี้ สถิติการบังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) รวมทั้งสิ้น 67,803 ราย โดย 3 อันดับความผิดสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 15,994 ราย, ขับรถเร็ว 13,450 ราย และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 3,809 ราย
สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปริมาณรถลดลง ส่งผลให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎหมายจราจร และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก ให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197 สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง