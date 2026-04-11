สน.บางซื่อ จัดพิธีประดับยศตำรวจ รดน้ำดำหัว-สาดน้ำสงกรานต์คึกคัก

วันนี้ (11 เม.ย.) ที่ สน.บางซื่อ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ ได้จัดพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ สน.บางซื่อ และประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมี พ.ต.ท.มนูญ กู้เมือง รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ พ.ต.ท.ไชยวิชญ์ สุทำเลาหวิจิตร รอง ผกก.สส.สน.บางซื่อ พ.ต.ท.ธีรยุทธ มีเจริญ รอง ผกก.จร.สน.บางซื่อ พร้อมด้วย นายสายชล จังสมยา ผอ.เขตพญาไท คุณธนากร วิเศษสินธพ ประธาน กต.ตร.สน.บางซื่อ คุณกนกพร เหตระกูล กต.ตร. คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กต.ตร.พร้อมคณะ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.บางซื่อ ร่วมพิธี
พ.ต.อ.สนอง ให้เกียรติประดับยศแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็น "ว่าที่ ร.ต.ต." จำนวน 3 นาย และชั้นประทวน จำนวน 25 นาย นอกจากนี้ ผกก.สน.บางซื่อ ได้เปลี่ยนจีวรและสรงน้ำองค์พระพุทธพิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นประธาน ประจำ สน.บางซื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่ข้าราชการตำรวจ และแขกที่มาร่วมงาน โดยบรรยากาศหลังเสร็จพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทาง ผกก.สน.บางซื่อ ได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับบรรดาข้าราชการตำรวจใน สน.อย่างคึกคัก.