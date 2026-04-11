บก.น.9 จัดพิธีประดับยศ "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี" และสรงน้ำพระรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (11 เม.ย.) ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9 คณะที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.9 และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ประดับยศ "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี" จำนวน 31 นาย และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลที่ตามมาประชาชนจะได้รับการปกป้องถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่าวแท้จริง สมดังคำว่า "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" และ "ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน" นอกจากนี้ ยังตัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวตามประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2569.

พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9








