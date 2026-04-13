“น้องเบญ” ประกาศปิดรับบริจาค ยอดทะลุ 1.1 ล้าน ขอบคุณสังคมไม่ลืมผู้มีพระคุณ เจ้าของหอพักที่ให้พักฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



ความคืบหน้ากรณี “น้องเบญ” น.ส.เบญญาภา ธนกรมนพร อายุ 15 ปี เด็กหญิงที่ต้องเก็บขยะช่วยเลี้ยงครอบครัวและดูแลพ่อป่วยติดเตียง จนเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อและโซเชียล ทำให้มีประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคช่วยเหลือ

ล่าสุดวันนี้ (11 เม.ย. 2569) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังห้องเช่าภายในพื้นที่ หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเข้าพบครอบครัวของน้องอีกครั้ง โดยมี นายบุญมี นาคศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.คลองข่อย และ นายสะอาด พงษะ เจ้าของหอพัก ร่วมอยู่ด้วย โดยทางครอบครัวได้ขอให้สื่อนำเสนอข่าวเพื่อกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือ พร้อมประกาศ ปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการ หลังยอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท

น.ส.กฤษณา รังสีโย อายุ 49 ปี แม่ของน้องเบญ กล่าวว่า ขณะนี้ครอบครัวได้ตัดสินใจปิดรับบริจาคแล้ว เนื่องจากยอดเงินบริจาคได้ครบตามที่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1 ล้านบาท แม้ว่าจะยังมีผู้ใจบุญโอนเงินเข้ามาช่วยเหลืออยู่เรื่อย ๆ แต่เงินจำนวนดังกล่าวถือว่าเพียงพอสำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวในอนาคต

เงินที่ได้รับทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของ น.ส.เบญญาภา ธนกรมนพร เพื่อใช้เรียนต่อในอนาคต ส่วนการใช้ชีวิตของครอบครัวจะยังคงดำเนินตามปกติ โดย นายธนเดช ธนกรมนพร อายุ 59 ปี ผู้เป็นพ่อ ยังคงรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิม ขณะที่ตนก็ยังทำงานเป็นแม่บ้านเช่นเดิม และครอบครัวยังอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้เหมือนเดิมไม่ได้ย้ายไปไหน

น.ส.กฤษณา กล่าวทั้งน้ำตาอีกว่า บุคคลที่ตนอยากขอบคุณมากที่สุดคือ นายสะอาด พงษะ เจ้าของหอพัก ที่ช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่แรก โดยให้พักอาศัยฟรี ไม่คิดค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟ อีกทั้งยังซื้ออาหารมาให้ครอบครัวกินอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

ด้าน น.ส.เบญญาภา ธนกรมนพร หรือ “น้องเบญ” กล่าวว่า อยากขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมถึงพี่ ๆ ผู้สื่อข่าว และผู้ใจบุญทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัว ตนสัญญาว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นทุนการศึกษา และตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เพื่อทำตามความฝันที่อยากเป็น พยาบาล และจะนำความรู้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ในยามเจ็บป่วย รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไป.









