เจ้าของร้านช้ำใจลูกค้าทำทีมาซื้อน้ำอัดลมอาศัยจังหวะเผลอ ฉกกรอบพระเครื่องทองคำลอยนวล

จากกรณีผู้ใช้ Facebook โพสต์เตือนภัย ระบุข้อความว่า " ช่วยหน่อยค่ะขโมยของขอรบกวนเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยค่ะ ใครพบเห็นบุคคลในภาพ ช่วยแจ้งหน่อยนะคะ โดนขโมยของในร้านไปบริเวณ ซอยติวานนท์1/1 แจ้งความไว้แล้วค่ะรบกวนพี่ๆช่วยหน่อยนะคะ "
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านรับเลี่ยมพระและจำหน่ายอุปกรณ์เลี่ยมพระ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี พบนายมานพ แย้มสุข อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า เมื่อวานเวลาประมาณ 10.35 น.ที่ผ่านมาในขณะที่ตนเปิดร้านขายน้ำด้านหน้าร้านรับเลี่ยมพระได้มีชายอายุ ประมาณ 50 ปีเดินมาที่ร้านของตนแล้วสั่งน้ำอัดลมใส่แก้วซึ่งขณะนั้นชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาในร้านซึ่งตนก็เดินตามหลังมาบอกชายคนดังกล่าวว่าร้านยังไม่เปิดลูกของตนยังไม่มาแต่ชายคนดังกล่าวก็เข้ามาในร้านบอกว่าขายเสื้อด้วยเหรอตนบอกว่าใช่ลูกสาวขายบอกตนว่าหยิบเสื้อให้ดูหน่อยซึ่งในขณะที่ตนหันหลังหยิบเสื้อคนร้ายได้หยิบกรอบพระที่เป็นกรอบทองของลูกค้าไป ราคาประมาณ 8000-10000 บาทรีบเดินหนีไปไม่เอาน้ำอัดลมที่สั่งเอาไว้ตนให้หลานชายวิ่งเอาน้ำตามหลังไปให้ที่ร้านทำเบาะรถ จยย.ซึ่งไม่ห่างจากร้านของตนแล้วชายคนดังกล่าวก็ไม่จ่ายเงินบอกว่าจะไปจ่ายที่ร้านมารู้อีกทีชายคนดังกล่าวเอารถมาทำเบาะก็ไม่จ่ายตังค์โดนทั้งร้านของตนและร้านทำเบาะรถ
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านทำเบาะรถ จยย.ซึ่งเปิดเป็นร้านทำเบาะรถ จยย.พบนายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเล่าว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งขี่รถ จยย.มาที่ร้านเพื่อทำเบาะรถ ในช่วงที่ตนทำเบาะรถอยู่ชายคนดังกล่าวได้เดินไปที่ร้านขายน้ำตนก็ไม่ได้สังเกตุชักพักชายคนดังกล่าวกับมาที่ร้านของตนแล้วเร่งให้ตนทำเบาะให้เสร็จเร็วๆตนก็รีบทำให้พอทำให้เสร็จในขณะที่ตนทำอย่างอื่นอยู่แล้วชายคนดังกล่าวขี่รถ จยย.ออกจากร้านไป ค่าทำเบาะรถ 300 บาทก็ไม่จ่ายต่อมาเจ้าของร้านที่รับเลี่ยมพระเดินมาหาตนบอกว่ากรอบพระที่เป็นทองของลูกค้าหายไปโดนชายคนดังกล่าวขโมยไป ซึ่งตนอยากฝากถึงชายคนดังกล่าวว่าอย่าทำแบบนี้เลยไม่มีก็บอกกันดีๆก็ได้
เบื้องตนทางด้านผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อให้ติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป