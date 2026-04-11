ฮือฮา! "ทหารไทย" คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด นายร้อยแซนด์เฮิสต์ อังกฤษ รร.เดียวกับ หลาน ฮุนเซน

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน ร.ต.รวิชญ์ วาณิชยากรกุล นักเรียนเตรียมทหารรุ่น60 (ตท.60)นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯรุ่น 71 (จปร.71) สังกัด ร.2 พัน.1 รอ. ได้รับรางวัล International Sword เมื่อจบการศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อย Sandhurst
“รางวัล International Sword”
คือ รางวัลเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับนักเรียนนายร้อยต่างชาติ (International Officer Cadet) ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ (Royal Military Academy Sandhurst - RMAS) สหราชอาณาจักร
โดยรางวัลจะมอบให้กับนักเรียนนายร้อยจากต่างชาติที่มีความโดดเด่นและทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่น (Best of the Intake) โดยพิจารณาจากผลการประเมินด้านความเป็นผู้นำ ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทัศนคติตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 44 สัปดาห์
“รางวัล International Sword” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมแห่งรัฐคูเวต เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Sheikh Ali Al Sabah อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคูเวต
รางวัลนี้จะถูกส่งมอบให้ในพิธีสวนสนาม Sovereign's Parade ซึ่งเป็นพิธีจบการศึกษาอย่างเป็นทางการของนักเรียนนายร้อย ในแต่ละปีมีนักเรียนนายร้อยจากหลากหลายประเทศทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) ถูกส่งไปศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ การได้รับรางวัล International Sword จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ และความสามารถทางทหารของนายทหารสัญญาบัตรไทยในระดับสากล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่นาย
ฮุน มานี รองนายกฯกัมพูชา ได้โพสต์ ข้อความแสดงความยินดีกับบุตรชาย HUN Chan Panha Both หลาน ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา จบเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ ว่า
"พ่อสุดภูมิใจในตัวลูกความสำเร็จในวันนี้ จะเป็นการเตรียมตัวลูกชายไปสู่ และไม่สงสัยเลยว่า ลูกจะประสบความสำเร็จ"