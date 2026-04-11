ผบ.ตร. เปิดศูนย์คุมเข้มสงกรานต์ 69 กำชับเข้มบังคับใช้กฎหมาย หวังลดอุบัติเหตุ สั่งเฝ้าระวังอาชญากรรมทั่วประเทศ

ผบ.ตร. เปิดศูนย์คุมเข้มสงกรานต์ 69 สั่งเข้มกฎหมายลดอุบัติเหตุ คุมพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมทั่วประเทศ ย้ำประชาชนเช็กสภาพรถ-ง่วงอย่าฝืน เพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (11 เม.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 พร้อมติดตามสถานการณ์จราจรทั่วประเทศ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ภาพรวมการเดินทางพบว่า เส้นทางหลักออกจากกรุงเทพฯ เช่น มอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 การจราจรยังคล่องตัว แม้เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผบ.ตร. เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ และใช้สารเสพติด พร้อมสั่งบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
"ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง และหากอ่อนล้าให้แวะพักตามจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอาการหลับในช่วงปลายทาง"ผบ.ตร.กล่าว
ด้านการดูแลความปลอดภัย ผบ.ตร. สั่งคุมเข้มพื้นที่จัดงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ เช่น ถนนข้าวสาร ป้องกันการลวนลามและเหตุล้วงกระเป๋า พร้อมกำชับตำรวจท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน เช่น ร้านทองและร้านสะดวกซื้อ โดยให้เพิ่มการลาดตระเวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดยาว ย้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดเทศกาลสงกรานต์