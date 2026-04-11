ปิดเกม! บุกรังบอสใหญ่ชาวเยอรมัน ผู้ต้องหาหมายแดงอินเตอร์โพล เปิดแพลตฟอร์มรับจ้างโจมตีองค์กรระดับโลก

ตร.ไซเบอร์ สนธิกำลัง ตม. บุกค้นรังบอสใหญ่ชาวเยอรมัน ผู้ต้องหาหมายแดง อินเตอร์โพล เปิดแพลตฟอร์มรับจ้างโจมตีเชิร์ฟเวอร์องค์กรระดับโลก
สืบเนื่องมาจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ประสานมายัง พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ช่วยติดตามตัวผู้ต้องหาสำคัญชาวเยอรมันรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหมายแดง INTERPOL โดยชาวเยอรมันรายดังกล่าว เป็นเจ้าของและเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “FLUXSTRESS" และ "NETDOWNER" โดยเป็นขบวนการ DDos-as-a-Service หรือให้บริการที่เรียกว่า “บริการสร้างการโจมตี” เพื่อทำลายระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก
ต่อมา พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู รอง ผบก.อก.บช.สอท., และ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ ผกก.กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บก.ตอท. นำกำลังตำรวจไซเบอร์สนธิกำลังร่วมกับ พ.ต.ท.พิเชษฐ์ แสงบัณฑิตย์ สว.กก.2 บก.สส.สตม. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจาก บก.สส.สตม. ร่วมกันเข้าตรวจค้นห้องพัก ชั้น 7 ของคอนโดแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ผลการตรวจค้น พบนายโนอาห์ คริสโตเฟอร์ (Noah Christopher) อายุ 27 ปี สัญชาติเยอรมัน ผู้ต้องหาหมายแดง INTERPOL รายดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในห้องพัก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงได้แจ้งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองต่อไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกันตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบ PC จำนวน 1 เครื่อง, ไอแพด จำนวน 3 เครื่อง, แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ จำนวน 3 เครื่อง, กระเป๋าเงินดิจิทัล จำนวน 1 อัน และอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายรายการ ซึ่งของกลางที่ตรวจยึดได้ คาดว่ามีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการโจมตีแบบ DDos ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำไปตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลด้วยเครื่องมือพิเศษต่อไป
สำหรับการโจมตีแบบ DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE) คือการโจมตีที่เซิร์ฟเวอร์บริการ หรือ เครือข่ายถูกโอเวอร์โหลดโดยระบบกระจายจำนวนมากที่ส่งข้อมูลเครือข่ายไปยังระบบเป้าหมายพร้อมกัน เป้าหมายคือการทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ของเป้าหมาย เช่น แบนด์วิดท์กำลังประมวลผล หรือจำนวนการเชื่อมต่อหมดลง ทำให้ระบบที่ถูกโจมตีทำงานช้าลงหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ส่วนแพลตฟอร์ม "Fluxstress" และ "Netdowner" ได้เสนอวิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายแก่ลูกค้า ในการดำเนินการโจมตี และเป็นบริการประเภท DDoS-for-hire หรือ DDos-as-a-Service โดยตัวนายโนอาห์ นั้น สำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการคนสำคัญ อีกทั้งยังมีหมายจับของศาลเยอรมันนี และหมายแดงของ INTERPOL อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการในครั้งนี้นั้น ถือเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือระหว่าง ตำรวจไซเบอร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งถือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งของประเทศไทยและระดับโลก โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป