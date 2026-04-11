วันแรก “คุมประพฤติ” เมาขับ 353 คดี รณรงค์เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย วันแรกของมาตรการคุมเข้ม พบเมาขับกว่า 350 คดี พร้อมห่วงใยประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ (11 เม.ย.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันแรก (10 เม.ย.) ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 436 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 353 คดี คิดเป็นร้อยละ 81 คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.7 และคดีขับเสพ 80 คดี คิดเป็นร้อยละ 18.3 โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ 74 คดี สมุทรปราการ 54 คดี และ กรุงเทพมหานคร 43 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” “คุมประพฤติร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” ผ่าน 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความรู้และการรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย 2.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 3.การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถในขณะเมาสุรา และ 4.การสนับสนุนด้านสิทธิและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 16 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,419 ราย และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ด่านชุมชนและด่านตรวจค้น จำนวน 57 จุด มีผู้เข้าร่วม 471 ราย สำนักงานคุมประพฤติร่วมกับภาคีเครือข่ายนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 815 ราย การบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล จำนวน 6,500 ซีซี มีผู้เข้าร่วม 147 ราย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และโทษภัยของแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 440 ราย และการนำผู้ถูกคุมความประพฤติเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบเรียลไทม์ มีผู้เข้าร่วม 46 ราย
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ตนขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ลดพฤติกรรมเสี่ยง และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย และหวังว่าทุกคนจะร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัว