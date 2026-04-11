ป.ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนสงกรานต์ทั่วประเทศ จับ ผตห.190 ราย ยึดปืน 81 กระบอก กระสุนพันนัด

กองปราบระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ ทลายแก๊งมือปืน-บัญชีม้า-คอลเซ็นเตอร์ 190 ราย ยึดปืน 81 กระบอกกระสุนกว่าพันนัด
วันนี้ (11 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยในสังกัด บก.ป. ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2569
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและหมายจับคดีอาญา ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยสรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและหมายจับคดีอาญา มีการจับกุมหมายจับ 190 หมาย,ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน 61 คดี (อาวุธปืน 81 กระบอก กระสุนปืนกว่า 1000 นัด)
โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ
- หมายจับนายอานนท์ มือปืนปฎิทินหมายจับลำดับที่ 111 ,ผู้ต้องหาพยายามฆ่าอดีตภรรยาหนีคดีจากนครพนม กบดานชลบุรี ,บุกจับป้าหัวร้อน แทงหลานสาวหวิดดับหลบหนีคดี นาน 12 ปี, “ไอ้เบิร์ด” สุดโหดกระชากหัวราดน้ำกรดใส่แฟนเก่าสาหัส ,ครูหื่นรุมโทรมเด็กหญิง 14 ปี หนีฟังคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ,สาวอ้างเปิดบัญชีให้เพื่อนใช้ขายลูกชิ้น สุดท้ายโผล่เป็นบัญชีม้าข้ามชาติ
,จับแก๊งเงินกู้นอกระบบเมืองอุบล แฉพฤติกรรมโหด “ดอกลอย” ดอกเบี้ยพุ่ง 720% ต่อปี ,ลุยจับ “บัญชีม้า” เชื่อมแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทาในปอยเปต บังคับเหยื่อสแกนหน้า-ทำร้ายร่างกาย ,รวบลูกชายร่วมพ่อสังหารโหด นำศพและรถจักรยานยนต์ทิ้งบ่อน้ำอำพรางคดี
ปฏิบัติการ PANDORA รวบ 3 สวีเดน ตัวการเว็บมืดค้ายาใช้ไทยเป็นฐานสั่งการ ,ล่าข้ามปี! รวบ "แมน จอมบึง" หมายจับปฏิทิน ตร.68 มือยิงคู่อริสางแค้น หลังหนีคดีนาน 8 ปี ,ทลายเครือข่าย Simbox ขยายผลจากหาดใหญ่ สู่ กทม.
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างความมั่นใจ และตัดวงจรอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ช่วงที่พี่น้องประชาชนไม่อยู่บ้าน หรือขณะเฉลิมฉลองอีกด้วย
"ทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่า สงกรานต์ 2569 ต้องเป็นปีแห่งความปลอดภัย และฝากไปถึงบุคคลใดที่คิดจะใช้โอกาสในช่วงเทศกาลนี้ก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ตำรวจสอบสวนกลางจะบังคับใช้กฎหมายทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น เรายังคงทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และจะทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนอย่างอุ่นใจอีกด้วย" ผบช.ก.กล่าว