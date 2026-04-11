ตร.เตือนภัย “3 Do 5 Don't” สงกรานต์ 2569 เล่นน้ำให้สนุก ไม่ละเมิดกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย “3 Do 5 Don't” สงกรานต์ 2569 เล่นน้ำให้สนุก ไม่ละเมิดกฎหมาย
วันนี้ (11 เม.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมักปรากฏพฤติกรรมการเล่นน้ำที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการกระทำผิดกฎหมาย จนอาจมีการกระทบกระทั่งหรือล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัย และขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนยึดหลักปฏิบัติ “3 Do 5 Don't” เพื่อให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ดังนี้
3 ข้อควรปฏิบัติ (Do) :
Do : เล่นน้ำโดยเคารพ "ความยินยอม" - ควรสังเกตและประเมินก่อนเล่นว่าบุคคลนั้นพร้อมจะเล่นน้ำหรือไม่ (เช่น สวมชุดทำงาน, ถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
Do : ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน - ในพื้นที่จัดงานที่มีคนหนาแน่น ควรใช้กระเป๋ากันน้ำที่ปิดมิดชิด ไม่ควรห้อยคอ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพตัดสายกระชากทรัพย์
Do : ใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึก - ตรวจสอบความพร้อมของรถและร่างกายก่อนเดินทางไกล และต้องหยุดพักเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย
5 ข้อห้ามปฏิบัติ (Don't) :
Don't : ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง - เนื่องจากแรงดันน้ำที่รุนแรงอาจทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะดวงตา
Don't : ห้ามฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศ - การแฝงตัวในฝูงชนเพื่อสัมผัสร่างกายหรือกระทำการอนาจารผู้อื่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
Don't : ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางสาธารณะ - ห้ามดื่มทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
Don't : ห้ามสาดน้ำใส่รถที่กำลังวิ่งด้วยความเร็ว - พฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิต หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 291 โทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
Don't : ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในพื้นที่จัดงาน เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่มักลุกลามหากมีการพกพาอาวุธ มีด หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้าไปในจุดที่มีคนพลุกพล่าน
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถูกคุกคาม หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิด สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 191 หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางถนน สามารถติดต่อสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว