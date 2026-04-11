xs
xsm
sm
md
lg

รำลึก 16 ปี เหตุการณ์ 10 เมษาฯ 53 ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิต ราชดำเนิน

โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วานนี้ (10 เม.ย.) กลุ่มมวลชนจัดงานรำลึก 16 ปี เหตุการณ์ 10 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สลายการชุมนุม ขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ พื้นที่ใกล้เคียง ต่อเนื่องถนนราชดำเนิน โดยเหตุการณ์ทวีความรุนแรงต่อเนื่อง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน นำโดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และอดีตแกนนำกลุ่ม นปช. ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อรำลึกเหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย. 2553

โดยมีการจุดเทียนรำลึกให้กับผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ดังกล่าว จากนั้น ประชาชนและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ ที่มาร่วมงาน เช่น พรรคเพื่อไทย ทยอยวางพวงหรีด และดอกไม้ ก่อนมีการปราศรัยรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีเวทีบริเวณด้านหน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (แยกคอกวัว) คู่ขนานอีก 1 จุด ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 19.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม รำลึก 16 ปี เหตุการณ์ 10 เมษาฯ 53 นอกจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และอดีตแกนนำกลุ่ม นปช. แล้ว ยังมีนักการเมืองจำนวนมาก มาร่วมงานด้วย อาทิ นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นางสาวจิราพร สินธุไพร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส. ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย, นางสาวชญาภา สินธุไพร สส. ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย, นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. , นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ สว. , นายพลรักษ์ รักษาพล อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท อดีต สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายจักรภพ เพ็ญแข , นพ.เหวง โตจิราการ และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ฯลฯ เป็นต้น




