วันแรกสงกรานต์! ตร.เร่งระบายรถกว่า 7 แสนคัน ใช้โดรนคุมจราจร เปิดฝากบ้านดูแลความปลอดภัย

โฆษก ตร. ลงพื้นที่บางปะอิน ติดตามสถานการณ์จราจรวันแรกสงกรานต์ คาดรถทะลักกว่า 7 แสนคัน เร่งระบายเส้นทางออกกทม. ใช้โดรนตรวจจุดเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชน ย้ำตำรวจทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยเต็มที่ เผยโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” วันแรก เข้าร่วมแล้วกว่า 600 หลัง
วันนี้ (10 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจดูสภาพการจราจร และการอำนวยความสะดวกการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง บริเวณต่างระดับบางปะอิน ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. สั่งระดมกำลังตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงเร่งระบายการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการออกเดินทางของพี่น้องประชาชน คาดว่าคืนนี้ปริมาณรถจะมากขึ้น และจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรได้ร่วมจัดกำลังเร่งระบายรถออกจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 7 แสนคัน ให้สามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย
จุดที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบวันนี้ บริเวณต่างระดับบางปะอิน ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรวมการจราจรที่มาจากทางยกระดับโทลเวย์รังสิต วงแหวนตะวันออก และวงแหวนตะวันตก ตามปกติจะมีปริมาณรถหนาแน่น แต่ปัจจุบันมีการเปิดมอเตอร์เวย์สาย M6 ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ทำให้การจราจรคลี่คลายมากขึ้น ซึ่งหากมีการจราจรหนาแน่น ตำรวจทางหลวงจะพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษ จาก 5 เลน เป็น 8 เลน มั่นใจว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ดี ไม่มีท้ายแถวสะสม
สำหรับการดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติการ โดยนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินตรวจสภาพการจราจรบริเวณจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งสภาพการจราจร รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ตำรวจสามารถเร่งระบายรถ และลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
ในส่วนของโครงการ “ฝากบ้านกับตำรวจ” เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรก มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 627 หลัง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2569 ลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชัน Police Care หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า สำนักงานแห่งชาติพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนให้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย เพื่อให้ครอบครัวที่รออยู่ได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข