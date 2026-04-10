ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมกำลังพลชายแดน บินสำรวจจราจรสงกรานต์ พบภาพรวมคล่องตัวทุกเส้นทาง

ผบ.ตร. ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมกำลังพลชายแดน มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ ก่อนบินสำรวจการจราจรช่วงสงกรานต์ พบภาพรวมคล่องตัวทุกเส้นทาง ย้ำตำรวจทั่วประเทศพร้อมดูแลประชาชนให้เดินทางสะดวก ปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (10 เม.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจใน จ.สุรินทร์ ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 (ร้อย ตชด.214) พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง สภ.บัวเชด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ต่อมาในช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ผบ.ตร.ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและตรวจสภาพการจราจรทางอากาศเหนือเส้นทางสายหลักต่าง ๆ พบว่าสภาพการจราจรในภาพรวมมีความคล่องตัว
-เส้นทางสายลำลูกกา-บ้านสร้าง ปริมาณรถน้อย สภาพการจราจรคล่องตัว
-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 มุ่งหน้าบางปะอิน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก การจราจรคล่องตัว ไม่มีปริมาณรถสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
-เส้นทางสายรังสิต-นครนายก ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก การจราจรคล่องตัวดี
-ถนนพหลโยธิน บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ฝั่งขาออก พบว่าเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเคลื่อนตัวได้ดี ส่วนบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์ M6 รถน้อย คล่องตัว
-ถนนสายเอเชีย เส้นทางอยุธยา-นครสวรรค์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ปริมาณรถน้อย สภาพการจราจรยังคงคล่องตัว
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรในทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสูงสุด