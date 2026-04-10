ผบก.ทล.สั่งระดมกำลังเกือบ 2 พันนาย ดูแล ปชช.ช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย

ผู้การทางหลวงสั่งระดมกำลังเกือบ 2 พันนาย อำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถบนถนนสายหลัก-สายรอง กำชับคุมเข้ม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ ( 10 เม.ย.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. เปิดเผยว่า ได้สั่งระดมตำรวจทางหลวงในสังกัดเกือบ 2 พันนาย คอยดูแลเรื่องการจราจรและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 4 มุมเมือง นอกจากนี้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงคลองไผ่ พื้นที่ ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา) และ พื้นที่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.(สระบุรี) กำชับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ที่พักประชาชน ยานพาหนะ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุนเงินและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพการจราจรของ สะพานข้ามทางเชื่อม ถ.มิตรภาพ กับ M6 กม.65 และ จุดเปิดช่องทางพิเศษ กม.31 (กม.17 - กม.31) สระบุรี เพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 และตรวจความพร้อมด้านยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือของผู้ปฏิบัติ ต่อมาลงพื้นที่ตรวจหน่วยบริการประชาชนวังน้อย และ พื้นที่ ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. (M6)และพื้นที่ M6 กำชับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
"ได้กำชับมาตรการควบคุมเข้มข้น 7 วัน (10–16 เม.ย. 69) สั่งการให้สำรวจเส้นทางหลัก-รอง เพื่อประชาสัมพันธ์การวางแผนเดินทางล่วงหน้า รวมถึงเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการจราจรในพื้นที่หนาแน่นอีกด้วย" ผบก.ทล.กล่าว