ชาวบ้านพร้อมข้าราชการร่วมรดน้ำ “นายกแจ๊ส” รับเทศกาลสงกรานต์ เตือนประชาชนระวัง ฮีทสโตรก

หัวหน้าส่วนราชการพร้อมประชาชนร่วมรดน้ำ นายกแจ๊ส ชื่นมื่น ฝากย้ำประชาชนระวัง ฮีทสโตรก ช่วงแดดจัด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ เปิดสำนักงานรับรดน้ำขอพร ฝากความห่วงใยถึงกลุ่มเปราะบางให้ดูแลสุขภาพรับมืออากาศร้อน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2569 ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ปทุมธานี, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่, ข้าราชการ, พนักงาน อบจ. และประชาชนชาวปทุมธานีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสรงน้ำพระเสริมสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรดน้ำขอพรจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามประเพณีไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนว่า "นอกจากความสุขในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์แล้ว สิ่งที่ผมห่วงใยที่สุดคือสุขภาพของทุกท่าน เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความร้อนจัด จึงขอให้ทุกคนระมัดระวัง โรคฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย
การจัดงานในครั้งนี้ อบจ.ปทุมธานี มุ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพตามวิถีไทยสืบไป