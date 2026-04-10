ตร.น้ำจัดเรือสายตรวจดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์พัทยา

ผู้การฯ ตำรวจน้ำ ร่วมกับนายกเมืองพัทยา เปิดโครงการยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ จัดเรือสายตรวจดูแล ปชช.
วันนี้ (10 เม.ย.)ที่ สะพานท่าเทียบเรือหาดตาแหวน (เกาะล้าน) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน.ร่วมกับ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวด้วยจุดบริการประชาชนตำรวจน้ำ" โดยมี พ.ต.อ.สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ ผกก.5 บก.รน. พ.ต.ท.ศิลา ขำเพชร รอง ผกก.5 บก.รน. พ.ต.ท.สุภัทรชัย ศิริธรรม รอง ผกก.5 บก.รน. พ.ต.ท.ทยากร กุศลศิลปบัญชร สว.ส.รน.1 กก.5 บก.รน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับโครงการนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจน้ำ กก.5 บก.รน. กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.ในการยกระดับการบริการประชาชน สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ นี้
นอกจากการเปิดจุดบริการประชาชน ยังมีการเปิดตัวชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์ ,ชุดเรือสายตรวจในทะเล รวมทั้งชุดไลฟ์การ์ด (Lifeguard) เพื่อคอยช่วยเหลือป้องกันภัยและเหตสุดวิสัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ รอบบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย