“ดีเอสไอ” ส่งสำนวนอัยการฟ้อง 9 ผู้ต้องหา เปิดสถานบันเทิงใช้คนไทยเป็นนอมินี

MGR Online - กองคดีความมั่นคง ดีเอสไอ เดินหน้าปราบนอมินี ส่งสำนวนคดีสถานบันเทิงพัทยาให้อัยการฟ้อง 9 ผู้ต้องหาทั้งไทยและต่างชาติ ทำรัฐสูญเสียรายได้
วันนี้ (10 เม.ย.) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 5/2567 พร้อมตัวผู้ต้องหารวม 9 ราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียและอุซเบกิสถาน ซึ่งได้ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวอินเดียที่หลบหนีไว้ 1 ราย ส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมาย ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นกรรมการ รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล ตามพระราชบัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา”
โดยคดีนี้มีกลุ่มคนสัญชาติอินเดียลักลอบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงหลายแห่งย่านถนนวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐและหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยสถานบันเทิงดังกล่าวเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือน ก.ย.2564 มาแล้ว จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร แต่เจ้าของกิจการชาวอินเดียยังคงฝ่าฝืนกฎหมาย ปรับปรุง ต่อเติมและก่อสร้างอาคารและเปิดกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีของหน่วยงานปกครองในท้องที่อีกด้วย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะกรณีที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย ใช้นอมินีอำพรางการถือครองธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป