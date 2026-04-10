นาทีชีวิต แห่ชื่นชม เสมียนร้านยางรถยนต์ช่วยเหลือลุงวัย 69 ปี อากาศร้อนเป็นฮีทสโตรกชักเกร็ง

จากกรณีผู้ใช้ Facebook หมวยอินเตอร์โพสต์คลิประบุข้อควาว่า"วัน8/9/69เหตุเกิดที่หน้าร้านบ.ติวานท์ยางยนต์ได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยอายุประมาณ 69 ปีได้มีอาการเป็นฮีทสโตรกชักเกร็ง มีอาการตัวร้อนไม่มีเหงือหายใจได้ตัวร้อนได้ช่วยเหลือนำน้ำแข็งใส่น้ำแล้วทำการเช็คตัวแล้วโทรประสานงานแจ้ง1669 บอกอาการผู้ป่วยและได้รถกู้ชีพพระนั่งเกล้า ส่งต่อคะ ใครที่พอรู้จักผู้ป่วยท่านนี้ช่วยแจ้งด้วยนะคะไม่มีโทรศัพย์มีแต่บัตรประชาชน "
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ร้านบ.ติวานนท์ยางยนต์ ตั้งอยู่บริเวณตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับนางสาวสุวรรณี ธรรมพงศ์มิตร อายุ 58 ปี เสมียนประจำร้านยางรถยนต์ และเป็นอาสากู้ชีพชมรมจักรยาน เล่าเหตุการณ์นาทีช่วยเหลือนายกุ้ยเซ้ง แซ่อึ้ง อายุ 69 ปี มีอาการเป็นฮีทสโตรกชักเกร็งมีอาการตัวร้อน
นางสาวสุวรรณี กล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เม.ย.เวลาประมาณ 14.20 น.ก่อนหน้าคุณลุงจะมีอาการป่วยได้เดินเข้ามา แล้วมีอาการเซแต่ยังฝืนเดินต่อไป สักพักเหมือนจะล้มจึงได้มานั่งตรงเสาไฟ ตนมีการถามไถ่ว่ารู้สึกตัวอยู่หรือไม่ แต่เท่าที่เห็นมีอาการตัวสั่นเกร็งจึงให้นั่งพักก่อน เพราะกลัวคุณลุงจะร้อนมาก เนื่องจากตนเคยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาก่อนได้นำน้ำแข็งมาเช็ดตัวดูจากอาการได้ประสานงานไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทางโรงพยาบาลจึงส่งรถมารับเพราะอาการหนัก เมื่อรถมาถึง มีการทำหัตถการบนรถ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
โชคดีที่ได้มาเจอตน เพราะเคยทำงานและช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจล้มเหลวมาแล้ว และยังเคยไปช่วยตามงานวิ่งด้วย ตนรู้ดีในส่วนของอาการ ว่าจะต้องดูแลอย่างไร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือต้องดูอาการก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง หากหยุดหายใจเลยก็จำเป็นต้องปั๊ม แต่หากหายใจอยู่ก็จะตรวจสอบดูว่าเหงื่อออกหรือไม่ ตัวร้อนแค่ไหน หากมีอาการหนักจะต้องใช้น้ำแข็งช่วยเพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลง อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังคงน่าเป็นห่วง รู้สึกอุ่นใจที่รถมาทันจริงๆคุณลุงเดินแถวนี้บ่อย บ้านน่าจะอยู่ในซอยเรวดีดูตามบัตรประชาชน แต่ไม่สามารถติดต่อญาติได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีมือถือ ช่วงนี้อาการร้อนมาก 40-42 องศา ต้องดูร่างกายว่าไหวหากมีอาการหน้ามืดให้พาตัวเองเข้าที่ร่มนำผ้าเช็ดไม่ไหวอย่าฝืนอากาศร้อนมาก