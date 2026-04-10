ศปรฟ.บช.ก.รวบ 3 มาเลย์ลอบขนไอซ์ 97 กิโลฯ ซุกกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟ

ศปรฟ.บช.ก.รวบคาโบกี้ 3 ชาวมาเลเซียลักลอบขนยาไอซ์ 97 กิโลฯ ซุกกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟขบวนหนองคาย - กรุงเทพอภิวัฒน์
วันนี้ ( 10 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก.ในฐานะ ผอ.ศปรฟ.บช.ก. พล.ต.ต.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ประจำ (สบ 6) บช.ก. ในฐานะรอง ผอ.ศปรฟ.บช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.พ.ต.อ.จรุงศักดิ์ จำรูญ หน.ชป.2 ศปรฟ.บช.ก. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม รอง ผบก.ทล.และ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก.4 บก.ทล. ร่วมกันแถลงจับกุม นายหลิง กา ซิง , นายชาร์ลส์ เจฟเฟอร์สัน เจฟฟรีย์ และนายฮานีฟ อามีร์ บิน อับดุลลาห์ บราฮิม ทั้งหมดสัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 97 กิโลกรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 3 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง ได้บนขบวนรถเร็ว 134 เส้นทางหนองคาย - กรุงเทพอภิวัฒน์ ขณะจอดที่สถานีใน จ.ขอนแก่น
พล.ต.ต.โสภณ กล่าวว่า ขณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ (ศปรฟ.บช.ก.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟ ออกตรวจภายในขบวนรถเร็ว 134 เส้นทางหนองคาย–กรุงเทพอภิวัฒน์ กระทั่งเมื่อรถไฟเข้าสู่พื้นที่ จ.ขอนแก่น พบกระเป๋าเดินทางสีดำขนาดใหญ่ 3 ใบ ถูกวางบนชั้นเก็บสัมภาระในตู้โดยสารที่ 8 มีลักษณะผิดสังเกตและล็อกด้วยรหัส จึงสอบถามผู้โดยสารบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ ก่อนประสานพนักงานประจำขบวนรถ ทราบว่ามีชาย 3 คน นำกระเป๋าดังกล่าวขึ้นมาจากสถานีหนองคาย จึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและติดตามตัวจนพบผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ในตู้เดียวกัน
พล.ต.ต.โสภณ กล่าวต่อว่า หลังแสดงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด ผู้ต้องหาทั้ง 3 ยอมรับว่าเป็นผู้นำกระเป๋าขึ้นรถไฟจริง แต่ให้การอ้างว่า มีบุคคลอื่นนำกระเป๋ามาฝากให้ขนเข้ากรุงเทพฯ โดยไม่ทราบรหัสเปิดกระเป๋า เจ้าหน้าที่เชื่อว่าภายในอาจมีสิ่งของผิดกฎหมาย จึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนพบยาไอซ์จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าทั้ง 3 ใบ รวมหนักถึง 97 กิโลกรัม จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พล จ.ขอนแก่น ดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายยาเสพติดในกลุ่มประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ตามกฎหมายต่อไป