อัยการสูงสุด ต้อนรับผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พร้อมหารือ จัดโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
วันนี้ (10 เมษายน 2569) เมื่อเวลา 10.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ต้อนรับนางซินเธีย เวลิโก (Ms. Cynthia Veliko) ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือการเตรียมจัดโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับ OHCHR เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยมีนายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายเจริญ ตันชัชวาล อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ และพนักงานอัยการสถาบันนิติวัชร์ ร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
อัยการสูงสุด กล่าวว่า พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ เป็นกฎหมายสำคัญที่ได้นำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาบัญญัติไว้ ซึ่งพนักงานอัยการมีบทบาทสำคัญในการกำกับการสอบสวน การดำเนินคดี และการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิ สำหรับการที่ OHCHR ให้ความร่วมมือทางวิชาการและเทคนิคแก่สำนักงานการสอบสวน และสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ด้าน ผู้แทน OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้ พรบ. ดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินสภาพปัญหาและความจำเป็นในการฝึกอบรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้กับบริบทของไทยอย่างแท้จริง พร้อมยืนยันว่า OHCHR จะสนับสนุนโครงการระยะเวลา 1 ปี อย่างเต็มที่ ครอบคลุมการฝึกอบรมพนักงานอัยการใน 4 ภูมิภาคและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และยินดีที่จะให้การสนับสนุนบทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างบทบาทของพนักงานอัยการในการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย
สำหรับโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับ OHCHR เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีพนักงานอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร