อธิบดีอัยการ ภาค 1 ให้นโยบาย ความยุติธรรมไม่ล่าช้า สนองนโยบายอัยการสูงสุด 4 อจ.เมืองนนทบุรีขานรับนโยบาย ให้ ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
มื่อวันที่8 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สำนักงานอัยการภาค 1 อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายธิติ คุ้มรักษ์ อธิบดีอัยการภาค 1 ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย และข้อสั่งการ สำหรับ อัยการจังหวัด ที่โยกย้ายเข้ามารับราชการ ในเขตพื้นที่ สำนักงานอัยการภาค 1 ในวาระการโยกย้าย 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่เหล่าข้าราชการและเหล่าข้าราชการธุรการในพื้นที่สำนักงานอัยการ ภาค 1
น.ส.อัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี นายสมสินธ์ สุดสายธรรม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวนนทบุรี นายไพบูลย์เจียรนัยกุลกนก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี พร้อมอัยการจังหวัดภายในพื้นที่ภาค 1 และผู้อำนวยการภายในภาค ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย
นายธิติ คุ้มรักษ์ อธิบดีอัยการ ภาค 1 ได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการความยุติธรรมแก่ประชาชน เกี่ยวกับการจัดการสำนวนคดีค้าง เเละการเตือนให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนเพิ่มเติม หรือการเรียกพยานมาซักถาม การเร่งรัดสั่งสำนวนคดี กรณีมีประกัน หากครบกำหนด 6 เดือน แล้วจะขออนุญาตไม่ฝากขัง จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยการมอบนโยบายของ อธิบดีอัยการภาค 1 นั้น ได้มีการยึดโยง กับแนวนโยบาย ของอัยการสูงสุด เร่งรัดให้มีการดำเนินคดี มิให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากความยุติธรรมที่ล่าช้า มีความอยุติธรรม
นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานแรงงาน ภาค 1 ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง ในบทบาทการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ว่า ขอให้ อัยการจังหวัดช่วยตรวจตราและสอดส่องอัยการ ในสำนักงาน ที่รับสำนวนคดีแพ่งเข้ามาดำเนินการ ว่าต่างหรือแก้ต่างให้หน่วยงานของรัฐ โดยพนักงานอัยการ เร่งรัด การพิจารณาและ การสั่งคดี หากเห็นว่าคดีจะขาดอายุความ หรือมีข้อเสียเปรียบในการดำเนินคดี ให้ พนักงานอัยการรีบทำความเห็น และรีบแจ้งฐานะคดีในคดีแพ่งให้ตัวความ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทราบ ทั้งนี้หากพนักงานอัยการดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว ต้องเร่งรัดล้างบัญชี การยืมเงินทดรองในสำนวนคดีแพ่ง อย่าให้สำนวนมีความคั่งค้าง หากอัยการผู้รับผิดชอบคดีโยกย้ายไป ต้องทำการส่งมอบ สำนวนและล้างบัญชีให้เสร็จสิ้น
นายธีระวัฒน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานแรงงานภาค 1 ระบุว่าพร้อมให้ คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือ น้องๆ อัยการ ในการปฏิบัติงาน
ส่วนนายวัฒนา ชั้นบุญ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง ภาค 1 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการร่างฟ้องให้ตรงกับฐานความผิด โดยยกตัวอย่างคดีขับรถในขณะเมาสุรา โดยมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต ให้อัยการจังหวัดตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตให้เป็นที่เรียบร้อยและทำความเห็นในสำนวนคดีเข้ามาด้วย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดผิดหลง ขณะ ขออนุญาตฟ้อง
ทั้งนี้พนักงานอัยการในภาค 1 รวมถึงจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี น.ส.อัจฉรา อัยการจังหวัดนนทบุรี เเละนายเทพประทานพร อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเเละอัยการจังหสัดอีก 2 คน พร้อมรับนโยบาย จากเพื่อนำไปขับเคลื่อน แก่ประชาชนชาวให้ได้รับความยุติธรรม โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง บริการความยุติธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ประชาชน มีความ สุขสงบและปลอดภัย ต่อไป
ทั้งนี้หลังการประชุมมอบนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดให้มีกิจกรรม รดน้ำดำหัว ท่านอัยการอาวุโสและท่านผู้บริหาร ในสำนักงาน อัยการภาค 1 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ในงานเทศกาลสงกรานต์