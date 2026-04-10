รวบขบวนการขนไอซ์ 2 ตัน ซุกรถกระบะเตรียมนำขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปสมุย

ตำรวจ ปส.บุกจับ 4 ผู้ต้องหาขบวนการลำเลียงยาเสพติดลักลอบขนไอซ์ 2 ตัน ซุกซ่อนซ่อนรถกระบะตู้ทึบเตรียมนำขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุย
วันนี้ (10 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. และ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. ร่วมแถลงข่าวผลการทลายเครือข่ายนักบินปราจีนบุรีจับกุมผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลาง ไอซ์ 2,000 กิโลกรัม ยึดรถยนต์ 2 คัน พร้อมขยายผลอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2568 จากการสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดของ กก.2 บก.ปส.1 ร่วมกับ บก.ข่าวกรองยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหาร ศูนย์สงครามพิเศษ และสำนักงานปราบยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA.) สืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โดยระดับสั่งการได้ข้ามไปอยู่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งฝั่งเมียนมา และ สปป.ลาว จะสั่งการนักบินวัยรุ่นในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ในการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานเข้ามามายังพื้นที่ชั้นใน ซึ่งสามารถติดตามจับกุมกลุ่มเครือข่าย รวม 9 คดี ยึดยาบ้ากว่า 15.5 ล้านเม็ด ไอซ์ 2,300 กิโลกรัม คีตามีนกว่า 500 กิโลกรัม
จากนั้น บช.ปส. ได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายนักบินปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง จนช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ได้พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักบินปราจีนบุรี โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบในการลำเลียงยาเสพติดแบบใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามและสกัดจับกุม โดยใช้วิธีการรับยาเสพติดที่บริเวณจังหวัดพื้นที่โซนในของประเทศ เช่น ลพบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี แล้วใช้รถขนยาเสพติด พร้อมรถนำออกจากพื้นที่พักคอยยาเสพติด นำรถขนยาเสพติดไปขึ้นเรือเฟอรรี่ ขนส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้
กระทั่งวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจ กก.2 บก.ปส.1 บก.ขส. และหน่วยข่าวกรองทหาร ได้เฝ้าติดตามและเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จนต่อเนื่องช่วงเช้ามืดของวันนี้ พบมีการเคลื่อนไหวของรถยนต์ตู้ทะเบียนตามที่สืบทราบใช้เป็นรถนำทาง ออกจากพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เคลื่อนไหวไปขับนำรถขนไอซ์ เป็นรถยนต์กระบะตู้ทึบ ออกจากพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โดยขับตามกันมา เพื่อจะไปส่งขึ้นเรือเฟอรรี่ พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กทม. มีเป้าหมายที่จะใช้รถที่ซุกซ่อนยาเสพติดขับขึ้นเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการติดตามจนสามารถสกัดจับกุมผู้ต้องหา 2 คน รถยนต์กระตู้ทึบ ซุกซ่อนไอซ์ น้ำหนักประมาณ 2 ตัน ได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 1 กิโลเมตร และได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 คนพร้อมรถตู้นำทางได้ที่ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน ของกลาง ไอซ์ 2 ตัน และยึดรถยนต์ของกลาง 2 คัน
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า พฤติการณ์ของเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ทำเป็นขบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ ตามเส้นทางบนถนนทางหลวง โดยใช้ช่องว่างการขนส่งทางเรือซึ่งเป็นบริษัทเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ส่วนปลายทางของยาเสพติดจากข้อมูลการสืบสวนในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสรุปหาข้อเท็จจริง แต่มีข้อมูลว่ายาเสพติดจะถูกส่งต่อไปยังจุดพักยาในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ก่อนถูกส่งออกนอกประเทศส่วนหนึ่ง และอาจจะมีบางส่วนกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย
ส่วนนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด ร่วมบูรณาการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติด แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อม ทางด้านการข่าว และการเฝ้าระวังไว้แล้วเป็นอย่างดี
ด้าน พล.ต.ท.อาชยน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเครือข่ายนี้ มีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านช่องทางเรือเฟอร์รี่มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและขยายผล หาผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี พร้อมประสานทางบริษัทเรือขนส่ง ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ถึงประวัติการใช้บริการของเครือข่ายค้ายาเสพติดนี้เพิ่มเติม และขยายผลติดตามจับผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี รวมถึงขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่