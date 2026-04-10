ปอศ.รวบหนุ่มแสบ! ปลอมใบรับรองแพทย์ตุ๋นเคลมโควิด 1 แสน

ตำรวจ ปอศ.รวบหนุ่มแสบ! ปลอมใบรับรองแพทย์ รพ.ดัง หลอกบริษัทประกันภัยเคลมเงินโควิด 1 แสนบาท
วันนี้ ( 10 เม.ย.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย สว.กก.4 บก.ปคม.ปรก.สว.กก.4 บก.ปอศ. จับกุม นายอรรณพ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม, เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จฯ” ได้บริเวณหน้าอพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่งภายในซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อต้นปี 2564 นายอรรณพ ได้ทำประกันภัยโควิด-19 (แผนเจอ จ่าย จบ) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยชำระเบี้ยประกันเพียง 599 บาท ต่อมาในเดือน พ.ย.ปีเดียวกัน ผู้ต้องหาได้นำเอกสารหลักฐานประกอบด้วยใบรับรองแพทย์และผลตรวจ RT-PCR จากคลินิกเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งมายื่นเคลมเงินสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาท
ต่อมาเมื่อทีมตรวจสอบของบริษัทประกันภัยพบข้อพิรุธในเอกสาร จึงได้ประสานไปยังสถานพยาบาลที่ถูกอ้างถึง จนได้รับคำยืนยันว่า ผู้ต้องหาไม่ได้เข้าใช้บริการในวันดังกล่าว และเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดเป็นของปลอมที่จัดทำขึ้นเอง บริษัทฯ จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุด
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายอรรณพให้การภาคเสธ โดยอ้างว่าตนเองป่วยจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป