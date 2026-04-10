รวบคู่หูอินฟลูฯชาวจีน หลอนยาวิ่งแก้ผ้าป่วนทั้งคอนโดย่านสาทร

ตำรวจสืบนครบาลบุกจับ 2 หนุ่มอินฟลูชาวจีน เสพยาจนหลอนสติหลุด วิ่งแก้ผ้าสร้างความแตกตื่นหวาดกลัวให้ลูกบ้านทั่วคอนโดย่านสาทร
วันนี้ (10 เม.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ อันชูฤทธิ์ รอง สว.กก.สส.บก.น.1 ร.ต.อ.เลิศวริศ เลิศวรปรีชา รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.หญิง ณิชญากาญจน์ เปสลาพันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. สืบสวนจับกุมนายหลี่ จุน อายุ 36 ปี สัญชาติจีน อายุ 36 ปี สัญชาติจีน โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
และนายไช่ เผิงเฉิง อายุ 29 ปี สัญชาติจีน โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ในส่วนของข้อหาการผลิตสื่อลามกและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการขยายผลพิสูจน์หลักฐาน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ได้ที่คอนโดย่านสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนที่ ศอ.ปส.บช.น. ว่ามีกลุ่ม ชายชาวจีนมีพฤติกรรมมั่วสุมยาเสพติดและส่งเสียง ลักษณะการมีภายในห้องพัก และมีพฤติกรรมแก้ผ้าออกมาจากห้อง วิ่งรอบคอนโด สร้างความเดือดร้อนหวาดกลัว เคาะ ทุบประตูห้องผู้พักอาศัย ลามไปถึงชั้น Lobby ของคอนโด เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
ไม่สามารถระงับเหตุดังกล่าวได้และถูกกลุ่มชาวจีนตอบโต้ด้วยความรุนแรง สร้างความเดือดให้กับประชาชนที่พักอาศัยภายในคอนโดอย่างหนัก จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ และร.ต.อ.หญิง ณิชญากาญจน์ นำกำลัง ตรวจสอบพบว่ากลุ่มชาวจีนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในแอพพลิเคชั่น X ซึ่งมีผู้ติดตามราว 600,000 คน มีการโพสต์ภาพหรือคลิปการมั่วสุมเพศสัมพันธ์ลักษณะแนว BDSM หรือแนวการใช้ความรุนแรง โดยหนึ่งในผู้พักอาศัยให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนอีกว่า กลุ่มชาวจีนทำพฤติกรรมแก้ผ้าป่วนคอนโดเป็นประจำ ลักษณะคล้ายการเสพยา หนักจนทำให้เสียสติ บางครั้งถึงขั้นทำให้เด็กเล็กภายในคอนโด ร้องไห้ แตกตื่นขวัญผวา
จึงวางแผนปฏิบัติเฝ้าดูความเคลื่อนไหวห้องชาวจีน พบผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมอุปกรณ์เสพยาอยู่ในห้องพัก จึงตรวจค้นโดยละเอียดพบของกลางดังกล่าว หนึ่งในผู้ต้องหารับว่าร่วมกันทำช่อง Onlyfan จนมีรายได้หลักล้านบาท โดยชุดสืบสวนพยายามซักถามปากคำ นายไช่ แต่ปรากฏว่ามีอาการสติล่องลอย เมายาพูดไม่รู้เรื่อง โดยพบร่องรอย จากการใช้ เข็มฉีดยาเป็นจำนวนมาก ชั้นจับกุมนายไช่ ให้การภาคเสธ โดยกล่าวว่า ยาเสพติดที่พบภายในห้องนั้นเป็นของนายหลี่ ส่วนพฤติกรรมแก้ผ้าวิ่งไปทั่วคอนโดนั้น ไม่ได้เป็นผลมาจากยาเสพติด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบสื่อลามกจำนวนมาก ในลักษณะ เป็นการผลิตและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการขยายผลพิสูจน์หลักฐาน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม พร้อมตรวจยึดของกลาง เข็มฉีดยาประมาณ 100 เข็ม อซ์และยาอี 4 ถุง อุปกรณ์การเสพและเครื่องชั่ง โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง (ตรวจสอบพบคลิปลามกแนวชายรักชายจำนวนมาก) อุปกรณ์การถ่ายทำสื่อลามก และเงินสดจำนวน