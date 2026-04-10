โฆษกศาลยุติธรรม เตือนเมาแล้วขับ ช่วงสงกรานต์ ระวังโทษ "ปรับ-จำคุก" ไม่เบา!

โฆษกศาลยุติธรรม เตือนเมาแล้วขับ กระทำผิดกฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระวังขึ้นศาล สั่งลงโทษ"ปรับ-จำคุก" ชี้ช่วง 7 วันอันตราย สถิติปี 2568 สูงสุดคือ ขับรถขณะเมาสุรา รวม 18,626 คดี
วันที่ 10 เม.ย. 2569 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการบริหารจัดการคดีและการบริการประชาชนของศาลยุติธรรมช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ว่า ศาลยติธรรมยังคงเปิดทำการยื่นฟ้อง ฝากขัง รับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ พิจารณาคำร้องขอออกหมายค้น หมายจับ หมายปล่อย คำร้องของขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญา และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีเมาแล้วขับ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ที่เข้าสู่ศาลแขวงและศาลจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ศาลยุติธรรมยังมีระบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งให้ประชาชนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ได้ทาง https://cios.coi go th ซึ่งจะมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาสั่งในช่วงวันหยุด ทั้งในศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา
โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวถึงสถิติคดีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้น (ศาลแขวงและศาลจังหวัด) ในช่วงรณรงค์ขับขีปลอดภัย และการเฝ้าระวังป้องกัน ลดอบัติเหตุทางถนนระหว่างวันหยุดยาวด้วยว่า ตามรายงานสถิติย้อนหลังเมื่อปี 2568 ช่วงรณรงค์ 7 วัน อันตรายเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2568 คดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น รวม 21,343 คดี เฉลี่ย 3,049 คดีต่อวัน โดยฐานความผิดที่เป็นคดีสูงสุดคือ ขับรถขณะเมาสุรา รวม 18,626 คดี อันดับ 2.ฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต รวม 2,278 คดี อันดับ 3.ขับรถขณะเสพยาเสพติด
รวม 427 คดี และอันดับสุดท้ายขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน รวม 12 คดี ขณะที่สถิติคดี พ.ร.บ.บ.จราจรทางบกฯ ในช่วงระยะเวลาปกติของเดือนที่ไม่มีวันหยุดยาวระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ย. 2568 (273 วัน) เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น รวม 68,433 คดี ฉลี่ย 250 คดีต่อวันโดยฐานขับรถขณะเมาสุรายังเป็นความผิดที่เข้าสู่ศาลอันดับหนึ่งเช่นกัน รวม 32,941 คดี เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์เพียง 7 วันนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงอื่นถึนถึงกว่า 12 เท่า และความผิดขับรถขณะเมาสุรา เฉลี่ยสูงกว่าในช่วงอื่น 22 เท่า ดังนั้นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนขับขี่ด้วยความไม่ประมาท ใช้เส้นทางร่วมกันอย่างมีน้ำใจ ไม่ฝ้าฝืนกฎหมาย ร่วมกันสร้างวัฒนธรรรมขับชีปลอดภัยเพื่อให้การเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพอย่างสุขใจ