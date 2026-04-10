"สนธิญา"แจ้งจับทนายคนดัง แขวนภาพเรียกทัวร์ถล่ม ปมร้องตรวจสอบ "กัน จอมพลัง"

"สนธิญา" โร่พบ ปอท.แจ้งความดำเนินคดีทนายชื่อดังนำภาพไปโพสต์เรียกทัวร์ลง ปมร้อง ผบ.ทร. ให้ตรวจสอบ "กัน จอมพลัง"
วันนี้ (10 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี อดีต ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ทนายความชื่อดังรายหนึ่งที่นำรูปภาพภาพของตนไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีที่ตนได้ร้อง ผบ.ทร. ให้ตรวจสอบ "กัน จอมพลัง" และให้สั่งห้ามเข้าพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ตนถูกชาวเน็ตดูถูก ดูหมิ่น และเหยียดหยาม ให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง
นายสนธิญา กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณา ตรวจสอบ และสอบสวนดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับทนายคนดังกล่าว นอกจากนี้ได้เตรียมร้องสภาทนายความ เพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมและมรรยาททนายความของทนายชื่อดังคนดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย
ด้านพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป