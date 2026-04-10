ลูกแม่ค้าขายโจ๊กร้อง ป. แม่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บุกหลอกเงิน-ทองคำนับล้านถึงบ้าน

"จ่าคิงส์" พาลูกแม่ค้าขายโจ๊กร้องกองปราบช่วย แม่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บุกหลอกเงิน-ทองคำนับล้านถึงบ้านพัก เครียดจนอยากฆ่าตัวตาย
วันนี้ (10 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือ จ่าคิงส์ สะพานใหม่ พา นายจี (นามสมมติ) ลูกชายแม่ค้าขายโจ๊กรายหนึ่งย่านเดอะมอลล์บางแค เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังมารดาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจบุกมาหลอกเงินและทรัพย์สินมีค่าถึงบ้านพัก สูญเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท
นายจี กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหาแม่ของตนซึ่งเป็นหญิงชรา พักอาศัยอยู่บ้านคนเดียว และไม่มีความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ ใช้จิตวิทยาสร้างความกลัวเพื่อให้แม่ของตนหลงเชื่อและยอมทำตาม โดยเริ่มจากสั่งให้แม่ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่รองรับอินเทอร์เน็ต หลังได้โทรศัพท์มาแล้วมิจฉาชีพก็จะทำการ Video Call คุมความเคลื่อนไหวและข่มขู่ห้ามบอกใคร
นายจี กล่าวต่อว่า จากนั้นวันที่ 5 เม.ย. เวลาประมาณ 15.10 น. ได้มีชายฉกรรจ์เดินทางมาที่บ้านพักพร้อมยื่นเอกสารแอบอ้างศาลที่ทำปลอมขึ้นมาให้แม่ของตนดู ด้วยความที่แม่อ่านหนังสือไม่ค่อยออก มิจฉาชีพจึงได้ทีพูดข่มขู่จนหลงเชื่อ ยอมมอบเงินสดและทองคำมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ใส่ถุงสีแดงส่งมอบให้คนร้ายกับมือ หลังเกิดเรื่องจะเดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สน.หลักสอง แล้ว แต่ปัจจุบันคดียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ตนจึงตัดสินใจมาเข้าร้องความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบในวันนี้
"หลังเกิดเรื่องแม่เครียดมาก ถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย เนื่องจากเงินทั้งหมดที่ถูกหลอกเป็นเงินที่ขายโจ๊กเก็บออมมาทั้งชีวิต ส่วนทองแม่ก็ตั้งใจจะเก็บไว้ให้ผมไปใช้สู่ขอสาวแต่งงาน แต่วันนี้ทุกอย่างหายไปหมดแล้วเพราะมิจฉาชีพกลุ่มนี้ อีกอย่างแผนประทุษกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนามากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ใช่แค่เพียงการหลอกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น แต่พวกมันกล้าบุกมาหลอกเงินคนแก่ถึงบ้านเลยทีเดียว" นายจี กล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไว้ ก่อนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป