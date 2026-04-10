ตร.แจ้งห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนบางสาย ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสาย ห้ามขับรถเล่นสาดน้ำสงกรานต์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนบางสาย ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินบนถนนบางสาย ยกเว้นรถน้ำมันเดินรถได้ทุกเส้นทาง ห้ามขับรถเล่นสาดน้ำ มุ่งเน้น “สงกรานต์ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร”
วันนี้ (10 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องและมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จำนวน 3 ฉบับ เพื่อบริหารจัดการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ การห้ามเดินรถในบางเส้นทางสำคัญ อาทิ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร, การห้ามจอดรถในบางพื้นที่, การห้ามรถขับเล่นสาดน้ำและรถเครื่องเสียง รวมถึงการกำหนดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายการจราจร
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในบางเส้นทางช่วงวันที่ 10–12 และ 14–16 เมษายน 2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) เพื่อ “ยกเว้นรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง” อนุญาตผ่อนผันให้เดินรถในทุกจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อให้การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดปัญหากับการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชน
สามารถติดตามรายละเอียดข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/112004.pdf
ทางด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการปิดการจราจร พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ศูนย์บริหารการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในทุกพื้นที่ รวมถึงตำรวจทางหลวงและกองบังคับการตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
หากต้องการแจ้งอุบัติเหตุจราจร หรือสอบถามข้อมูลเส้นทางข้อมูลจราจรเพิ่มเติมได้ทื่ เพจ Facebook 1197 สายด่วนจราจร, เพจ ตำรวจทางหลวง หรือโทรได้ที่สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง