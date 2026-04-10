จนท.ลุยดับไฟป่า "ห้วยรางโพธิ์" เสียหายหนัก จัดกำลังเฝ้าระวัง หวั่นปะทุซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันนี้ (10 เม.ย.) นายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ในพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุสวรรค์ ตรวจพบกลุ่มควันไฟและเหตุไฟป่า บริเวณบ้านห้วยรางโพธิ์ หมู่ 6 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา

จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ พื้นที่เตรียมการ ขหล.พุสวรรค์, จุดเฝ้าระวังไฟป่า พส.6 บ้านห้วยรางโพธิ์ และสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) เข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเร่งด่วน

เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ และเริ่มปฏิบัติการดับไฟตั้งแต่เวลา 14.30 น. แต่สถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง และลุกลามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าเบญจพรรณได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 21.00 น. ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าได้สงบลงแล้ว และได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟป่าของพื้นที่เตรียมการ ขหล.พุสวรรค์ ยังคงร้อนไปด้วยแรงไฟป่าที่ยังถาโถมหนัก และยังเกิดขึ้นอีกหลายจุดในทุกวัน เจ้าหน้าที่บางรายได้รับบาดเจ็บจากไฟที่โหมเข้าใส่ แต่เจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมถึงการเผาป่า แจ้งที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.










