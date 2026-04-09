CIB เปิดโครงการ "แต้มความดี มีสวัสดิการ ลดค่าครองชีพ"

CIB เปิดตัวโครงการ "แต้มความดี มีสวัสดิการ ลดค่าครองชีพ" เปลี่ยนผลงาน-ความดี แลกข้าวสาร ไข่ไก่ช่วยครอบครัวข้าราชการตำรวจ
วันนี้ ( 9 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.เป็นประธาน เปิดตัวโครงการ "แต้มความดี มีสวัสดิการ ลดค่าครองชีพ (CIB Point)" ยกระดับสวัสดิการข้าราชการตำรวจ มุ่งสร้างขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของโครงการคือการเปลี่ยน "ผลงานและความดี" ให้เป็นคะแนนสะสม (Reward Point) เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เผยถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาในอดีตคือ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ว่าการให้รางวัลควรส่งผลดีถึง "ครอบครัว" ของกำลังพลอย่างแท้จริง
"ในอดีตเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำความดี เรามักมอบรางวัลเป็นเงิน ซึ่งบางครั้งอาจถูกใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด แต่หากเราเปลี่ยนเป็น ข้าวสาร ไข่ไก่ หรือสิ่งของจำเป็น เมื่อพวกเขานำกลับบ้าน ครอบครัวทั้งภรรยาและลูกย่อมมีความสุขและได้รับประโยชน์ร่วมกัน" พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โครงการได้ทดลองระบบและอนุมัติแต้มสะสมรวมมูลค่ากว่าหลายแสนบาท โดยข้าราชการตำรวจสามารถนำแต้มมาแลกสินค้าในราคาพิเศษ หรือแลกรับสินค้าฟรีในกรณีที่มีผู้สนับสนุน ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของภาคเอกชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการของหน่วยงานแม้แต่บาทเดียว จากการสนับสนุนของภาคเอกชนในเบื้องต้น ข้าวสาร รวมกว่า 3,000 กิโลกรัม, ไข่ไก่ มากกว่า 20,000 ฟอง
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับโครงการ "แต้มความดี มีสวัสดิการ ลดค่าครองชีพ (CIB Point)" จึงไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยกย่องคนดี และสร้างสังคมตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน