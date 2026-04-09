ปคม.รณรงค์รู้ทันภัยแก๊งหลอกทำงานสแกมเมอร์ต่างประเทศ

ตำรวจ ปคม.จิตอาสารณรงค์เตือนกลุ่มเสี่ยงรู้ทันภัยขบวนการหลอกทำงานสแกมเมอร์ต่างประเทศ ตัดวงจรค้ามนุษย์ เตือนสติสายหางาน "รายได้ดี-งานสบาย" ไม่มีจริง!
วันนี้ ( 9 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ร่วมกับ สน.เตาปูน และ สน.บางซื่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาประชาสัมพันธ์เตือนภัยกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกหลอกลวงไปใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้าน
พล.ต.ต.วิทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพได้เปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้คำหวานหู เช่น "งานแอดมินตอบแชต รายได้หลักแสน" หรือ "ไม่ต้องมีประสบการณ์" เพื่อจูงใจคนหางาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการสัญจรคับคั่ง มักมีสายนกต่อแฝงตัวตามสถานีขนส่งเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดน
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวต่อว่าบก.ปคม. ได้สรุปพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดเพื่อให้ประชาชนระแวดระวัง ดังนี้ เงื่อนไขง่ายเกินจริง ไม่จำกัดวุฒิ ไม่เน้นประสบการณ์ แต่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติ, เส้นทางต้องสงสัย มักอ้างว่าต้องไปรับอุปกรณ์สื่อสารหรืออบรมงานที่จังหวัดชายแดน เช่น สระแก้ว หรือจันทบุรี, บังคับข้ามแดน เมื่อไปถึงจุดนัดพบ เหยื่อจะถูกกดดันหรือบังคับให้ข้ามพรมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อเดินทางไปถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เหยื่อจะถูกยึดเอกสารและโทรศัพท์ ตัดขาดการติดต่อ ก่อนถูกบังคับให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์ หรือบังคับสแกนใบหน้าเปิดบัญชีม้า หากขัดขืนจะถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย
"ขอความร่วมมือประชาชนให้ "เช็กให้ชัวร์" ก่อนตัดสินใจเดินทาง โดยควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบเห็นเบาะแสหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการหลอกลวง สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน บก.ปคม. โทร. 1191 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันหยุดยั้งขบวนการค้ามนุษย์และปกป้องสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน" พล.ต.ต.วิทยา กล่าว
