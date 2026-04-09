ป.ป.ส. ห่วงใยประชาชนเดินทาง “เทศกาลสงกรานต์” ไม่รับฝากสิ่งของคนแปลกหน้า

MGR Online - ป.ป.ส. ผนึกภาคี ลุยหมอชิต ตรวจเข้มคนขับรถโดยสาร รณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด” สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (9 เม.ย.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันโทษภัยของยาเสพติด
นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.กทม. มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด” โดยมี พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.น.2 , พ.ต.อ.เฉลิมชัย ไวยะสุรสิงห์ ผกก.ฝอ.บก.ปส.1 , ดร.ไพฑูรย์ งามมุข รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) , นายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตจตุจักร และ น.ส.สุภาสุรี วงศ์วานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัทขนส่งจํากัด ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมปฏิบัติการ
น.ส.สุวรรณา ว่องวาณิช กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร หากตรวจพบสารเสพติด จะดำเนินการตามหลักการ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” โดยสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งหากบำบัดครบถ้วนตามขั้นตอนจะถือว่าไม่มีความผิดทางอาญา นอกจากนี้ ยังมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังสัมภาระ ไม่รับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือขนส่งยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว รวมถึงเตือนภัยเรื่องการรับจ้างเปิดบัญชีม้า ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบสารเสพติดในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร
น.ส.สุวรรณา กล่าวทิ้งท้ายโดยขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนที่ร่วมผนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานขับรถพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด เพื่อส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพ
พร้อมกันนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ฝากความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ ใช้เวลาแห่งความสุขกับครอบครัวอย่างปลอดภัยและไร้ยาเสพติด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ซึ่งสะดวก ปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย