รอง จตช.ลุยติดตามคดี 8 ตำรวจนอกแถว อุ้มรีดทอง 2 บาท

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ติดตามคดีตำรวจ 8 นาย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ย้ำหากผิดจริงดำเนินคดีเด็ดขาด
วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 15.40 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบการฝึกประจำสัปดาห์ ของกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี ณ ตำรวจภูธรจังหวัด นนทบุรี ตามนโยบายสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชากาตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ
โดยมี พล.ต.ต.ภัทรภวัต สุขแสง รอง ผบช.ภ.1 , พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถีรยร ผบก.ภ.จว. ปทุมธานี, ผกก.และหัวหน้าสถานี ทุกสถานีในสังกัดจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ โดยให้ ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นผู้นำฝึกด้วยตนเอง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย อยู่ในระเบียบวินัย ตำรวจ และกำชับผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และกำชับให้ ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจวิริยะอุตสาหะ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย 1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า ของ ผบ.ตร.อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติได้ติดตามความคืบหน้ากรณีคดีที่เจ้าพนักงานตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี จำนวน 8 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามที่ปรากฏผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และเป็นที่สนใจของประชาชน โดยเน้นย้ำให้สืบสวนสอบสวนอย่างรัดกุม ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกระทำความผิดจริง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฏหมาย ทั้งทางวินัย และอาญา โดยเคร่งครัด