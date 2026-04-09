โฆษก ตร. ย้ำพร้อม 100% รับสงกรานต์ เปิดจุดแวะพักฟรี 205 แห่งทั่วประเทศ ดูแลผู้ใช้ถนน 24 ชม.

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำ ความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เตรียมจุดแวะพัก และอุปกรณ์ช่วยเหลือ พร้อม 100%
วันนี้ (9 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนช่วงขาออกเทศกาลสงกรานต์ และจุดบริการตำรวจทางหลวง ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และคณะ ให้การต้อนรับ
ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569 ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยการคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายจราจรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยการจราจร ให้ตำรวจจราจรพื้นที่และตำรวจทางหลวงสำรวจเส้นทางสำรอง ทางเลี่ยง ทางลัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และพิจารณาการเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในเส้นทางที่กำหนด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจทางหลวงได้เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความ
สะดวกการจราจรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสะดวก ปลอดภัย ซึ่งคาดว่าตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 10 เมษายน 2569 จะเริ่มมีปริมาณรถทยอยออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดต่าง ๆ และจะเริ่มหนาแน่นขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2569
ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้มีบริการ “จุดแวะพักตำรวจทางหลวง” สำหรับบริการประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะทางไกล แล้วเหนื่อยล้า ง่วงนอน รถเสีย เป็นต้น สามารถเข้าพักได้โดยเปิดให้บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 205 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นหน่วยบริการที่จุดแวะพักที่มีห้องพักบริการประชาชน มีเตียงนอน ห้องน้ำ น้ำดื่มไว้บริการ มีจำนวน 144 จุด และทุกจุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยู่ประจำสถานี เพื่อดูแลความปลอดภัย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการจุดแวะพักตำรวจทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ไม่ต้องจอง สามารถ Walk in ได้เลย และสามารถเช็กจุดแวะพักได้ทางแอปพลิเคชัน Police Care หรือโทรสอบถามสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193
อย่างไรก็ตาม ตำรวจทางหลวงมีเกณฑ์ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ใช้บริการจุดแวะพัก โดยห้ามกระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนันค้าประเวณี ฯลฯ, ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ทุกชนิด สิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เข้ามาภายในห้องพัก, ห้ามส่งเสียงดัง หรือก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนผู้อื่น รวมทั้งการทะเลาะวิวาท และโปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก
นอกจากนี้ ตำรวจทางหลวงยังเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือและซ่อมแซมเบื้องต้นพกพาติดรถวิทยุตลอดเวลา เพื่อให้บริการประชาชนบนท้องถนน ได้แก่ ชุดเครื่องมือช่างซ่อมรถ, อุปกรณ์พ่วงแบตเตอรี่, สายลากจูง, อุปกรณ์เติมน้ำมันฉุกเฉิน, ค้อนเคาะกระจก, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, กวาดเคลียร์ถนน และกรวยจราจร เพื่อความปลอดภัยและแก้ปัญหาจราจร ในกรณีประชาชนหรือผู้ใช้ทางต้องการขอความช่วยเหลือ โดยสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทุกหน่วยทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอปพลิเคชัน Police Care