รับคดี “กักตุนน้ำมัน” เป็นคดีพิเศษ เริ่มเคส จ.สุราษฎร์ธานี พบ 24 เที่ยวเรือขนน้ำมันผิดปกติ

MGR Online - “คกพ.” ประชุมรับคดีพิเศษ “กักตุนน้ำมัน” เริ่มคดีน้ำมันหาย จ.สุราษฎร์ธานี หลังพบความผิดปกติ 24 เที่ยวเรือหลายกรณี เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบ
วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (คกพ.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง , ปลัดกระทรวงมหาดไทย , ปลัดกระทรวงพาณิชย์ , อัยการสูงสุด , ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา , เจ้ากรมพระธรรมนูญ , ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ , ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อีก 9 ราย ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุม ได้พิจารณาวาระสำคัญที่จะมีการเสนอขอมติรับเป็นคดีพิเศษ ได้แก่ เรื่องสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวผลการประชุมพิจารณารับคดี “กักตุนน้ำมัน” เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ว่า ในที่ประชุม คกพ. มีมติ 2 ใน 3 พิจารณารับกรณีความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องกับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ทำเป็นขบวนการ มีความซับซ้อนและสร้างผลกระทบต่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.69 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะยุติลง โดยมีการแต่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง จากนั้นจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอย่างเร็วที่สุด พร้อมดำเนินการกับทุกกลุ่ม
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า สำหรับคดีพิเศษ “กักตุนน้ำมัน” จะเริ่มต้นจากคดีน้ำมันหาย จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวข้องผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา 7 หรือมาตรา 10 รวมทั้งอาจไม่ได้เป็นผู้ค้าจดทะเบียนแต่ทำให้เกิดความซับซ้อนเสียหายในภาคอุตสาหกรรมและความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ในส่วนคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้าตรวจค้นคลังน้ำมันหลายพื้นที่ ทั้ง จ.อ่างทอง จ.อุดรธานี อ.แม่สอด จ.ตาก หากพบความผิดเข้าเงื่อนไขคดีพิเศษต้องนำมารวมในสำนวนเดียวกัน
“จากการตรวจสอบเที่ยวเรือน้ำมัน 99 เที่ยว พบว่ามีความผิดปกติ 24 เที่ยวเรือ มีบริษัทเรือเกี่ยวข้องไม่เกิน 10 บริษัท และมีน้ำมันประมาณ 60 ล้านลิตร อยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดปกติหลายกรณี เช่น ประวิงเวลา การเดินเรือล่าช้า เดินเรือไม่ตามเส้นทางปกติ หรือกักตุน อย่างไรก็ตาม จะมีน้ำมันสูญหายปริมาณเท่าใดนั้น ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบให้แน่ชัด”
นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานผลความคืบหน้าคดีสำคัญ ได้แก่ กรณี การสมคบกันในความผิด
ฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคล ที่กระทำความผิดเป็นอั้งยี่ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ ให้ออกประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. .... เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดรายละเอียดลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษของกฎหมาย เพิ่มเติม 3 เรื่อง ได้แก่ (1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (2) กฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ (3) กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท