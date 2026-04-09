บุกรวบเจ้าพ่อกาสิโนออนไลน์เครือข่าย "ชเวก๊กโก" หนีซุกพัทยา พบเงินหมุนเวียน 1.3 หมื่นล้าน

คอมมานโดร่วมกับ สตม.บุกรวบเจ้าพ่อกาสิโนออนไลน์จีนเครือข่าย "ชเวก๊กโก" พบเงินหมุนเวียนกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท หลังใช้หนังสือเดินทางประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสอำพรางตัวกบดานพัทยา
วันนี้ (9 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับ บก.สส.สตม.นำกำลังจับกุม นายเป่ย หมินซือ สัญชาติจีน ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในซอยจอมเทียน 14 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังถูกเพิกถอนสิทธิ์การอยู่ในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ นายเป่ย เป็นตัวการสำคัญในการดำเนินกิจการพนันออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมกว่า 239 ช่องทาง โดยมีสมาชิกร่วมเล่นพนันกว่า 330,000 คน ครอบคลุม 31 มณฑลทั่วประเทศจีน สร้างรายได้หมุนเวียนจากการกระทำผิดสูงถึง 2,775 พันล้านหยวน หรือประมาณ 13,180 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของจีนอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกยังระบุว่า ผู้ต้องหารายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอยู่เบื้องหลังอาณาจักรเมืองใหม่ “ชเวก๊กโก” ในเมียนมาร์ เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยร่วมกันจัดตั้งฐานปฏิบัติการพนันข้ามพรมแดนมาตั้งแต่ปี 2559 ทำกำไรผิดกฎหมายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท
ตรวจสอบประวัติการเดินทางพบพฤติการณ์อำพรางตัวตน โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 ผู้ต้องหาเดินทางออกจากไทยไปยังเวียงจันทน์ด้วหนังสือเดินทางประเทศจีน ก่อนจะแอบย้อนกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2568 โดยใช้หนังสือเดินทางของ ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส (St. Kitts and Nevis) เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ไม่รอดพ้นการตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าจนยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง กก.3 บก.สส.สตม. (สวนพลู) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและรอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ก่อนจะประสานส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามหมายจับที่สำนักงานตำรวจนครบาลเจิ้นเจียงได้ออกไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาต่อไป