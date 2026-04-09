ตำรวจจราจร เตรียมความพร้อมสงกรานต์ น.1 ย้ำห้ามปิดถนนเล่นน้ำ งดดื่มแล้วขับ

MGR Online-ผบช.น.เปิดโครงการเทศกาลสงกรานต์ 69 สั่งการ บก.จร.ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กก.5 จัด 4 จุดให้บริการ เน้นย้ำมาตรการห้ามปิดถนนเล่นน้ำ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่อาคารประสารราชกิจ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมี พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารงานจราจร ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
ในส่วนของ บช.น.โดย ผบช.น.ได้สั่งการ กก.5 บก.จร.ดำเนินการจัดโครงการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดจุดให้บริการประชาชนรวม 4 จุดสำคัญ ดังนี้
1. "จุดพักใจ" ให้บริการผู้ขับขี่ที่มีอาการอ่อนล้า หรือเมื่อยล้า สามารถแวะพักผ่อน พร้อมทั้งแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
2. "จุดพักเสียง" เป็นจุดตรวจวัดระดับเสียง เพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ และการกระทำความผิดอื่นๆ โดยกำหนดจุดตรวจหลัก 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสรงประภา ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนบรมราชชนนี
3. "จุดตรวจสภาพรถ" ให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ อาทิ เครื่องยนต์ ระบบเบรก พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. "จุดตรวจรถขนส่งสาธารณะ" ให้บริการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวต่างจังหวัด และร่วมกิจกรรมตามจุดจัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปีนี้ เน้นย้ำมาตรการห้ามปิดถนนเล่นน้ำ เนื่องจากกระทบชาวบ้านที่อยู่ในระแวกที่เล่นน้ำ อยากให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะโทรศัพท์ ทรัพย์สิน และของมีค่า ทั้งนี้ ได้กำชับให้ตำรวจจราจรทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเท และดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด งดดื่มแล้วขับ และตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง.