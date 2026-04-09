ตร.เปิดโครงการช่วงสงกรานต์ 69 จัดชุดเคลื่อนที่เร็วดูแล ปชช. ขอความร่วมมืออย่าปิดถนนเล่นน้ำ

ผบช.น.ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลสงกรานต์ 69 จัดชุดเคลื่อนที่เร็วหลายชุดดูแล-อำนวยความสะดวกประชาชน ขอความร่วมมือขอความร่วมมืออย่าปิดถนนเล่นน้ำ
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่อาคารประสารราชกิจ กองบังคับการตำรวจจราจร พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. และ พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลสงกรานต์ 2569
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ กก.5 บก.จร. ดำเนินการจัดโครงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนน
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดจุดให้บริการประชาชนรวม 4 จุดสำคัญ ได้แก่
1. “จุดพักใจ” สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอาการอ่อนล้าหรือเมื่อยล้า สามารถแวะพักผ่อน พร้อมทั้งแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
2. “จุดพักเสียง” เป็นจุดตรวจวัดระดับเสียง เพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะและการกระทำความผิดอื่น ๆ โดยกำหนดจุดตรวจหลัก 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสรงประภา ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนบรมราชชนนี
3. “จุดตรวจสภาพรถ” ให้บริการตรวจเช็กความพร้อมของยานพาหนะ อาทิ เครื่องยนต์ ระบบเบรก พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และ 4. “จุดตรวจรถขนส่งสาธารณะ” ให้บริการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวต่างจังหวัด และร่วมกิจกรรมตามจุดจัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเทศกาล
พล.ต.ท.สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนหลายชุด รวมถึงกองบังคับการตำรวจจราจรได้จัดชุดตำรวจเคลื่อนที่ เพื่อรองรับกรณีที่จุดเล่นน้ำสงกรานต์มีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรติดขัด โดยจะมีชุดเคลื่อนที่เข้าดูแลและอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่รวมตัวปิดถนนเล่นน้ำ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และขอให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง ดูแลทรัพย์สินมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของสำคัญ
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเท และดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด งดดื่มแล้วขับ และตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง