ลุงป้อมเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อน ตท.6 - อดีตผู้นำเหล่าทัพ-คนใกล้ชิดร่วมรดน้ำฯ รับพร

"พล.อ.ประวิตร" เปิดมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เนื่องในวันสงกรานต์ 2569 โดยมีเพื่อน ตท.6 - อดีตผู้นำเหล่าทัพ-คนใกล้ชิดร่วมรดน้ำฯ รับพร ขณะที่พลเอก ประวิตร ขอคนไทยมีความสุข-เจริญรุ่งเรือง พร้อมบอกเคล็ดลับดูแลสุขภาพหลังวางมือการเมือง
วันนี้ (9 เม.ย 69) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เปิดให้บุคคลต่างๆ เข้ารับพร เนื่องใน เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2569 ที่มูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 มาร่วมงาน เช่น พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภา และ พลเอกนพดล อินทปัญญา
นอกจากนี้ยังมีนายทหารที่เป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิด เช่น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก / พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา / พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม / พลเอกณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม /พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอกสนิทชนก สังขจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
รวมไปถึงบุคคลทางการเมือง เช่น นายไพบูลย์นิติตะวัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นายวัน อยู่บำรุง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
ขณะที่ พลเอก ประวิตร ขอให้ประชาชนชาวไทย มีความสุข ในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมบอกถึงเคล็ดลับ การดูแลสุขภาพว่า ในทุกๆวันจะรับประทานอาหารวันละมื้อ เฉพาะมื้อกลางวันมื้อเดียว
พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ส่วนกรณีน้ำมันราคาแพงช่วงนี้ พลเอก ประวิตร ไม่ได้ออกความเห็น พร้อมย้ำว่า จะเดินหน้าพาไปชิมอาหารร้านอร่อยกันต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้บางร้านยอดขายไม่ดีนัก แต่เมื่อเดินทางไปชิมและถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ ก็ทำให้บางร้านมีประชาชนตามไปลองชิมกันมากขึ้น